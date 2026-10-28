تیم فوتبال گل‌گهر در سومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل نماینده ترکمنستان متوقف شد و کارش را برای صعود سخت کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و آرکاداغ ترکمنستان‌  در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا از ساعت ۱۷:۱۵ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه مرکزی حصار تاجیکستان  به مصاف هم رفتند که  این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب گل‌گهر

 فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، مجتبی نجاریان (دقیقه ۸۴ سیامک نعمتی)، امید عالیشاه، پدرام قاضی‌پور (دقیقه ۸۴ امیر جعفری)، محمدرضا عباسی (دقیقه ۷۰ مجید علیاری)، مسیح زاهدی (دقیقه ۵۵ علی حسنی)، احمد زنده‌روح، محمدامین کاظمیان (دقیقه ۷۰ محمد علی‌نژاد)، لوی بن حسین و سهیل صحرایی.

 داور:  کبیراف (تاجیکستان)

  اخطار:   بردیف و قربانف (آرکاداغ) و محمد علی‌نژاد (گل‌گهر)

دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست فوتبال  پایاپای به نمایش گذاشتند و بدون اینکه موقعیت صددرصدی روی دروازه‌های یکدیگر خلق کنند، بیشتر زمان بازی توپ در میانه‌های زمین در گردش بود.

در دقیقه ۷۲ جدی‌ترین موقعیت بازی ثبت شد. در این دقیقه ضربه بازیکن آرکاداغ را دروازه‌بان گل‌گهر از روی خط دروازه برگشت داد تا همچنان توپی از خط دروازه‌ها عبور نکند. ۲ دقیقه بعد باز هم این تیم ترکمنستانی بود که موقعیت گلزنی داشت، اما ضربه سر بازیکن این تیم روی کرنر، به تیر دروازه برخورد کرد و راهی به دروازه گروسیان پیدا نکرد.

در دقیقه ۸۴ روی یک ارسال از چپ، گل‌گهر صاحب یک موقعیت جدی شد، اما ضربه سر علیاری با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

همچنین تیم  آرکاداغ  روی دو موقعیت فرصت گلزنی داشت که در نوبت اول گروسیان در زاویه‌ای بسته توپ را به بیرون فرستاد و در موقعیتی دیگر توپ ترکمنستانی‌ها به تیر دروازه برخورد کرد تا دروازه نماینده کشورمان بسته باقی بماند.  

گل‌گهر که در ۲ بازی قبلی خود یک تساوی از بازی با الجزیره کسب کرده و مقابل المحرق شکست خورده بود ۲ امتیازی شد و همچنان در رتبه چهارم جدول باقی ماند تا چشم امید به بازی‌های آینده خود داشته باشد، هرچند شانس بسیار کمی برای صعود خواهد داشت.

بدین ترتیب شاگردان رحمتی همچنان در حسرت به ثمر رساندن گل و پیروزی باقی ماندند. سیرجانی‌ها در دو هفته گذشته در لیگ برتر ایران هم ۲ شکست پیاپی داشتند و توقف مقابل نماینده ترکمنستان ناکامی‌های این تیم را تداوم بخشید.

در دومین بازی گروه B در هفته سوم، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب، الجزیره امارات میزبان المحرق بحرین است. الجزیره ۴ امتیازی و المحرق ۳ امتیازی است.

برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
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