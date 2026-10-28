پس از اینکه رقیب نتانیاهو از ارتش صهیونیستی خواست از دستورات نتانیاهو سرپیچی کند، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی این درخواست را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) گادی آیزنکوت، نامزد مخالفان را به‌دلیل درخواست از ارتش صهیونیستی برای مقاومت در برابر خواسته‌های نتانیاهو محکوم کرد. 

آیزنکوت، رقیب نتانیاهو که پیش‌تر رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی بوده، پس از انتخابات روز سه‌شنبه در سرزمین‌های اشغالی، گفت که نتانیاهو نخست‌وزیری موقت است که فاقد مأموریت سیاسی است و ارتش نباید در خدمت او باشد. او گفت: «در برابر هرگونه تلاش برای به چالش کشیدن خود ایستادگی کنید. حمایت بی‌قیدوشرط من را دارید. نتانیاهو نباید از امنیت ما برای اهداف سیاسی خود استفاده کند».

اشاره او به صحبت‌های نتانیاهو بود که بار‌ها تهدید کرده است جنگ با ایران را از سر بگیرد.

در واکنش به این اظهارات، یسرائیل کاتس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درخواست او از مقام‌های ارشد نظامی برای اطاعت نکردن از دستور‌های نخست‌وزیر اظهاراتی به‌دور از واقعیت است». او این اظهارات را «ادامه دروغ‌پردازی‌های آیزنکوت و هم‌پیمانانش در جریان انتخابات» دانست و گفت: «ارتش اسرائیل هر تصمیمی را که ضروری باشد، اجرا خواهد کرد.»

پیش از این، برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی اندکی پیش از انتخابات با طرح‌های جدید نتانیاهو برای حمله علیه ایران مخالفت کرده است.

منبع: العربیه

برچسب ها: گادی آیزنکوت ، یسرائیل کاتس ، رژیم صهیونیستی
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