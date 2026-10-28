رئيس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: آینده کشور در گرو تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی  و توسعه مشارکت‌های مردمی، در نشست خبری، هدف از برگزاری این نشست را تقویت، تعامل و هم‌افزایی میان سازمان و موسسان مدارس و مراکز غیردولتی مجتمعی و شعبه‌ای اعلام کرد و در آن بر نقش اثرگذار این بخش به‌ عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد.

محمودزاده، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، یاد و خاطر امام راحل (ره) ، رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان در مسیر اعتلای کشور و توسعه علم و فرهنگ تجلیل به عمل آورد.

در ادامه این نشست، بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تجربیات مدیران و فعالان مدارس و مراکز غیردولتی و تبدیل این دیدگاه‌ها به تصمیمات اجرایی تأکید شد و تعامل مستقیم میان مجموعه‌های آموزشی و سیاست‌گذاران، زمینه‌ای برای شناسایی مسائل و اتخاذ راهکارهای مؤثر عنوان شد.

محمودزاده با اشاره به ظرفیت گسترده مدارس و مراکز غیردولتی در عرصه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: آینده کشور در گرو تربیت نیروی انسانی توانمند، متخصص، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت ملی و دینی است و مدارس غیردولتی می‌توانند در این مسیر، نقشی مؤثر و تعیین‌کننده ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه تربیت دانش‌آموز نباید صرفاً به انتقال مفاهیم درسی محدود شود، گفت: ارزش‌های دینی، ملی و فرهنگی زمانی در وجود دانش‌آموزان نهادینه می‌شوند که آنان این مفاهیم را در محیط مدرسه، رفتار مربیان، برنامه‌های فرهنگی و تجربه زیسته خود مشاهده و لمس کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت حضور فعال مدارس و مراکز غیردولتی در مناسبت‌های ملی و مذهبی تأکید کرد و گفت: این حضور نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مقطعی محدود شود، بلکه لازم است مدارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و تربیتی، حضور مؤثر و هدفمند خود را در عرصه‌های اجتماعی به نمایش بگذارند.

معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به جایگاه راهبردی یوم‌الله ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی، این روز را نماد آگاهی، بصیرت، استقلال‌خواهی و انزجار ملت ایران از استکبار جهانی دانست و تأکید کرد: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ مبارزه ملت ایران با سلطه‌طلبی و تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی برای نسل جوان است.

وی افزود: مدارس و مراکز غیردولتی به‌عنوان کانون‌های مهم تعلیم و تربیت، باید با بهره‌گیری از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و تبیینی، زمینه آشنایی عمیق‌تر دانش‌آموزان با مفاهیم استقلال، عزت ملی، استکبارستیزی و حفظ هویت ایرانی ـ اسلامی را فراهم کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت آذین‌بندی و فضاسازی هدفمند مدارس و مراکز غیردولتی در مسیر راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد و گفت: استفاده از تصاویر امام راحل(ره)، رهبر شهید انقلاب، رهبر معظم انقلاب، شهدای والامقام انقلاب اسلامی، شهدای فرهنگی و دانش‌آموز و طراحی و نصب پوسترهایی با محوریت مصادیق استکبارستیزی، می‌تواند جلوه‌ای پرشور و معنادار به فضای این مراسم ببخشد. 

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی فعال مدارس و مراکز غیردولتی در این رویداد ملی و انقلابی افزود: برپایی غرفه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی، اجرای برنامه‌های تبیینی و هنری و اشاعه و تبیین فرهنگ استکبارستیزی در مدارس و مراکز غیردولتی باید به‌صورت هدفمند دنبال شود تا این مجموعه‌ها با مشارکت مؤسسان، مدیران، معلمان، دانش‌آموزان و اولیا، ضمن ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم، سهم مؤثر خود را در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال این ارزش‌ها به نسل آینده ایفا کنند.

محمودزاده با تأکید بر اهمیت حضور مردم بصیر، آگاه و مسئولیت‌پذیر در میدان‌ها و اجتماعات شبانه، اظهار کرد: این حضور ارزشمند، جلوه‌ای از انسجام، همدلی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و سرمایه‌ای اجتماعی برای تقویت وحدت و همبستگی ملی است. 

وی افزود: مدیران، مؤسسان، معلمان، دانش‌آموزان و اولیای مدارس و مراکز غیردولتی و همچنین خود این مجموعه‌ها می‌توانند با حضور پررنگ و هدفمند در این اجتماعات، ظرفیت‌های گسترده خود را در خدمت مردم قرار دهند و نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت مدارس و مراکز غیردولتی در ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و تربیتی، تصریح کرد: برپایی غرفه‌های خدمت‌رسانی در زمینه‌هایی همچون مشاوره‌ تحصیلی، فرهنگی و تربیتی، مشاوره‌های روان‌شناختی و خانواده، آگاهی‌بخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌توانند حضور مدارس و مراکز غیردولتی را یک مشارکت ملی، مذهبی و انقلابی و یک خدمت اجتماعی مؤثر و ماندگار تبدیل کند و جلوه‌ای شایسته از مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی مدارس و مراکز غیردولتی در جامعه را به نمایش بگذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر شرایط نسل امروز اظهار کرد: در گذشته، دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی و روایت‌های تاریخی با جنایت‌ها و رفتارهای ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی آشنا می‌شدند و این مسائل را از طریق روایت‌ها و اسناد تاریخی می‌شناختند؛ اما امروز نسل دانش‌آموز این واقعیت‌ها را در میدان عمل و زندگی روزمره خود لمس کرده است و شاهد جنایت‌ها و ظلم‌های آشکار علیه مردم بی‌گناه بوده است و همین تجربه عینی، مسئولیت مدارس را برای تبیین درست وقایع، تقویت قدرت تحلیل دانش‌آموزان و انتقال مفاهیم استکبار ستیزی، مقاومت، عدالت‌خواهی و هویت ملی دوچندان می‌کند.

وی در ادامه، اعتماد به دانش‌آموزان و جوانان و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی آنان را از الزامات مدیریت نوین آموزشی و پرورشی دانست و خاطرنشان کرد: مدیران و مؤسسان باید بیش از آنکه خود متولی مستقیم همه فعالیت‌ها باشند، نقش هدایتگر، پشتیبان و توانمندساز را ایفا کنند تا دانش‌آموزان بتوانند استعدادها و توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی به فعلیت برسانند.

محمودزاده همچنین بر ضرورت توجه مدارس به رسالت اصلی تعلیم و تربیت تأکید کرد و افزود: فعالیت آموزشی و اقتصادی باید در خدمت مأموریت تربیتی مدرسه قرار گیرد و باید جایگاه و رسالت اصلی مدارس تربیت نسلی در تراز انقلاب اسلامی باشد.

وی، فضاسازی تربیتی و فرهنگی مدارس را از دیگر الزامات تربیت نسل آینده برشمرد و تصریح کرد: محیط مدرسه باید پیام‌آور هویت، فرهنگ، ارزش‌های ملی و دینی باشد و دانش‌آموز در کنار آموزش‌های علمی، از طریق فضای مدرسه و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، با هویت و مسئولیت‌های اجتماعی خود آشنا شود.

محمودزاده با اشاره به اهمیت هویت بصری و فرهنگی مدارس، بر استفاده هدفمند از ظرفیت محیطی، نمادهای ملی و فرهنگی و ایجاد فضایی متناسب با هویت ایرانی ـ اسلامی در مدارس تأکید کرد و گفت: مدرسه باید برای دانش‌آموز و خانواده، علاوه بر یک محیط آموزشی، به مرکز حیات فرهنگی و تربیتی تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از مجموعه‌های قانون‌مدار و پیشرو، افزود: رویکرد آموزش و پرورش باید در عین حمایت از فعالیت‌های سازنده بخش غیردولتی، بر نظارت دقیق و صیانت از کیفیت و سلامت فرآیندهای آموزشی و تربیتی استوار باشد و نباید عملکرد مجموعه‌های متخلف، ملاک قضاوت درباره مجموعه‌های مسئولیت‌پذیر و اثرگذار قرار گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، یکی از ضرورت‌های اساسی در مسیر تحول مدارس و مراکز غیردولتی را حرکت به سمت مدیریت مبتنی بر هم‌افزایی، همگرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود دانست و گفت: ایجاد زمینه برای مشارکت مؤثر همه ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی می‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی نظام تعلیم و تربیت را شتاب بخشد.

محمودزاده ، تقویت روحیه مشارکت اجتماعی و توجه به نقش مردم در صیانت از ارزش‌ها و سرمایه‌های ملی را ضروری دانست و تأکید کرد: مدیران، مؤسسان و مربیان مدارس غیردولتی باید با ایفای نقش مسئولانه و تقویت پیوند مدرسه با جامعه، زمینه تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت ملی، دینی و فرهنگی را فراهم کنند.

منبع: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی

برچسب ها: روز دانش آموز ، استکبارستیزی
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