باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است پیشنهاد اعطای جایگاه «عضو وابسته» به کانادا را مطرح نکند. این گزارش با استناد به پیش‌نویس بیانیه روابط بروکسل و اتاوا منتشر شده است.

بر اساس نسخه‌ای از پیش‌نویس که پولیتیکو مشاهده کرده، دو طرف به جای این پیشنهاد توافق کرده‌اند «روابط نزدیک‌تری ایجاد کنند». در نسخه قبلی پیش‌نویس آمده بود که اتحادیه اروپا و کانادا تا نشست دوجانبه سال ۲۰۲۷، مفهوم عضویت وابسته را تعریف خواهند کرد؛ جایگاهی که قرار بود همکاری دو طرف را در مسیر اهداف مشترکی همچون رفاه، امنیت اقتصادی و خودمختاری راهبردی تقویت کند.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در ماه سپتامبر ایده تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا را مطرح کرده بود؛ پیشنهادی که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا از آن استقبال کرد.

با این حال، اخیراً گزارش‌هایی درباره اختلاف‌نظر میان برخی اعضای اتحادیه اروپا بر سر این طرح منتشر شده بود. پولیتیکو گزارش داده است که آلمان، ایتالیا، یونان و فرانسه از جمله کشور‌های مخالف این ایده هستند.

منبع: پولیتیکو