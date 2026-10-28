باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که آماده مذاکره درباره مسائل سرزمینی است، اما این مذاکرات باید صرفاً در سطح روسای جمهور کشور‌ها و در چارچوب گفت‌و‌گو‌های سه‌جانبه میان کی‌یف، مسکو و واشنگتن در ابوظبی انجام شود.

زلنسکی در نشست خبری مشترک با راب یتن، نخست‌وزیر هلند در لاهه گفت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و اهداف دریایی، تبادل غیرنظامیان و اسیران جنگی و بازگرداندن اسرای اوکراینی از دیگر موضوعات این مذاکرات خواهد بود.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین مدعی شد که اروپا هم در مذاکرات ابوظبی شرکت خواهد کرد. او گفت که انتظار دارد این گفت‌و‌گو‌ها بین ۶ تا ۱۰ نوامبر (۱۵ تا ۱۹ آبان) برگزار شود و افزود: «ما درباره فهرست افرادی که نماینده اروپا خواهند بود، کار خواهیم کرد.»

پیش از این، یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه گفته بود که تاریخ مذاکرات سه‌جانبه میان مسکو، کی‌یف و واشنگتن درباره جنگ اوکراین به‌زودی اعلام خواهد شد.

منبع: بریکینگ نیوز