باشگاه خبرنگاران جوان - انوشیروان محسنی‌بندپی در ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از اقدامات استاندار و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: نگاه توسعه‌محور مدیریت استان به صنعت گردشگری، زمینه مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کم‌نظیر این منطقه فراهم کرده است.

وی افزود: یکی از چالش‌های مهم کشور، مهاجرت از روستاها و افزایش جمعیت حاشیه‌نشین در کلانشهرهاست؛ در حالی که رونق گردشگری و شکل‌گیری زنجیره ارزش این صنعت می‌تواند با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به تقویت اقتصاد محلی و بازگشت جمعیت به مناطق روستایی کمک کند.

گردشگری؛ پیشران توسعه پایدار

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع خراسان جنوبی در حوزه‌های گردشگری فرهنگی، تاریخی، ادبی و روستایی گفت: این استان از قابلیت‌های ارزشمندی برخوردار است که تاکنون متناسب با ظرفیت واقعی آن معرفی و بهره‌برداری نشده است.

محسنی‌بندپی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان، بر ضرورت معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های گردشگری خراسان جنوبی تأکید کرد و افزود: گردشگری ادبی و فرهنگی، در کنار گردشگری تاریخی و روستایی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مدت اقامت مسافران و رونق اقتصادی استان داشته باشد.

وی با قدردانی از اقدامات اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در اجرای برنامه‌های هفته گردشگری، اظهار کرد: برای توسعه گردشگری استان، سه محور اصلی شامل تقویت معرفی مقاصد گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و توسعه خدمات و زیرساخت‌های گردشگری مورد توجه قرار دارد.

معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی در بازارهای داخلی و بین‌المللی

وی یکی از برنامه‌های مورد تأکید برای توسعه گردشگری استان را استفاده از ظرفیت فعالان رسانه‌ای و بلاگرهای گردشگری برای معرفی جاذبه‌های خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: با شناسایی افراد مؤثر در این حوزه، زمینه حضور آنان در استان و معرفی ظرفیت‌های گردشگری آن فراهم می‌شود.

محسنی بندپی همچنین از آمادگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حمایت از معرفی توانمندی‌های گردشگری استان در نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد و افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به شناساندن جاذبه‌های کمتر معرفی‌شده خراسان جنوبی و جذب گردشگران بیشتر کمک کند.

وی برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری را از دیگر راهکارهای افزایش ماندگاری مسافران دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای هدفمند و تقویت خدمات گردشگری باید به‌گونه‌ای باشد که مسافران به اقامت طولانی‌تر در استان ترغیب شوند و منافع اقتصادی بیشتری نصیب جوامع محلی شود.

پیشنهاد ثبت خراسان جنوبی در فهرست مقاصد گردشگری زیارتی

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی خراسان‌جنوبی، پیشنهاد کرد: با پیگیری مسئولان استانی، زمینه معرفی و ثبت ظرفیت زیارتی حسین بن موسی‌الکاظم(ع) در چارچوب برنامه‌های ملی گردشگری زیارتی فراهم شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی در کنار سایر جاذبه‌های استان می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری و افزایش شمار زائران و گردشگران منجر شود.

برگزاری رویداد ملی زعفران با مشارکت خراسان جنوبی

محسنی بندپی همچنین با اشاره به ظرفیت خراسان جنوبی در تولید زعفران، بر ضرورت توجه به جایگاه این محصول در برنامه‌های گردشگری کشاورزی و رویدادهای ملی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: خراسان جنوبی از نظر ظرفیت‌های کمی و کیفی تولید زعفران توانمندی‌های قابل توجهی دارد و شایسته است در برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادها و جشنواره‌های ملی مرتبط با این محصول، ظرفیت‌های این استان نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدیریت سفرهای نوروزی

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنان خود، از عملکرد اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت سفرهای نوروزی قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار تأمین و توزیع سوخت و کالاهای اساسی در مقطع مورد اشاره، گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از جمله دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی، اورژانس، تعزیرات حکومتی و مجموعه‌های مرتبط با تأمین سوخت، نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به مسافران دارد.

محسنی بندپی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، ۴۱ هزار و ۵۰۹ مسافر وارد خراسان جنوبی شدند و هماهنگی‌های انجام‌شده برای تأمین نیازهای مسافران و توزیع اقلام اساسی، در مدیریت سفرها و ارائه خدمات مناسب مؤثر بود.

وی با قدردانی از استانداران و اعضای ستادهای هماهنگی خدمات سفر در سراسر کشور، به‌ویژه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: همکاری دستگاه‌ها در چنین شرایطی نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی، هماهنگی بین‌بخشی و آمادگی برای مدیریت سفرهاست.

تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در گردشگری و صنایع دستی

محسنی بندپی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در گردشگری، بوم‌گردی و صنایع دستی گفت: ظرفیت‌های موجود در استان باید با برنامه‌ریزی منسجم، حمایت از بخش خصوصی و استفاده از منابع و سازوکارهای قانونی به فرصت‌های پایدار اقتصادی تبدیل شود.

وی با اشاره به همراهی مسئولان استان در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، خراسان جنوبی جایگاه شایسته‌تری در صنعت گردشگری کشور به دست آورد.

خراسان جنوبی برای توسعه گردشگری خارجی بر بازار کشورهای همسایه تمرکز کند

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم با تاکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر خراسان جنوبی گفت: معرفی یکپارچه جاذبه‌های استان و تقویت تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ورود گردشگران و رونق اقتصادی منطقه باشد.

مسلم شجاعی ضمن قدردانی از اهتمام مدیریت استان به توسعه گردشگری، اظهار کرد: گردشگری مرزی یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای جذب گردشگران خارجی است و با توجه به سهم بالای مرزهای زمینی در ورود گردشگران به ایران، تسهیل ارتباط با کشورهای همسایه باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدید از پایانه مرزی ماهیرود افزود: با وجود ظرفیت‌های مناسب بخش تجاری این مرز، بخش مسافری آن نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت‌هاست و افزایش تردد گردشگران می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای رونق اقتصادی خراسان جنوبی ایجاد کند.

شجاعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرایندهای ورود گردشگران خارجی و تقویت همکاری میان دفاتر خدمات مسافرتی ایران و کشورهای همسایه، بر ضرورت مشارکت فعال‌تر دفاتر گردشگری استان در این فرایند تأکید کرد.

وی گردشگری را یکی از ابزارهای مؤثر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این صنعت با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، سرمایه‌گذاری متناسب، ایجاد اشتغال محلی و مشارکت جوامع روستایی، می‌تواند به توسعه پایدار مناطق کمتر برخوردار کمک کند.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خراسان جنوبی را استانی برخوردار از جاذبه‌های متنوع اما کمتر شناخته‌شده توصیف کرد و افزود: معرفی روستاهای شاخص، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، صنایع دستی و محصولات کشاورزی از جمله زرشک و زعفران باید در برنامه‌ای منسجم دنبال شود.

وی شکل‌گیری یک برند مشخص برای گردشگری خراسان جنوبی را ضروری دانست و تصریح کرد: تعیین هویت و مزیت اصلی استان در حوزه گردشگری، نیازمند همکاری فرابخشی دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی، صداوسیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط است تا در یک برنامه چندساله، معرفی هدفمند استان در سطح ملی و بین‌المللی دنبال شود.

شجاعی با تاکید بر اولویت‌بخشی به بازار کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان، خاطرنشان کرد: در کنار این بازارها، ظرفیت جذب گردشگران اروپایی و توسعه محصولات گردشگری متناسب با تقاضای بازارهای مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: تمرکز بر معرفی هدفمند جاذبه‌ها، توسعه محصولات گردشگری و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به افزایش ورود گردشگران، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی در خراسان جنوبی منجر شود.