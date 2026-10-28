باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش عالی فارس، با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها در عبور کشور از شرایط دشوار و حل مسائل جامعه، اظهار کرد: چشم امید کشور به دانشگاه‌ها است و رئیس‌جمهور و دولت نیز بر نقش‌آفرینی مراکز آموزش عالی در حل مسائل کشور تمرکز دارند.

او افزود: براساس تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اتکا به علم و فناوری برای دستیابی به ایران قوی، دانشگاه‌ها جایگاهی محوری در تحقق این هدف دارند.

عبور از توسعه کمی دانشگاه‌ها برای رسیدن به آموزش عالی با کیفیت

واحدی درباره رویکرد معاونت آموزشی وزارت علوم برای تحول در آموزش عالی، گفت: عبور از توسعه کمی و آموزش محتوامحور و حرکت به‌سوی نظامی هوشمند، مهارت‌محور، مأموریت‌گرا و پاسخ‌گو ضروری است.

وی ادامه داد: پیوند بیشتر آموزش عالی با اشتغال و رشد اقتصادی، هوشمندسازی آموزش، تدوین استاندارد‌های کلاس‌های ترکیبی هوشمند، بهره‌گیری از آموزش الکترونیکی در کنار آموزش حضوری و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی به‌عنوان محور‌های تحول آموزشی، الزامی است.

واحدی اضافه کرد: تقویت آموزش‌های مهارتی و اشتغال‌پذیری، حمایت از رشته‌های آینده‌ساز و راهبردی، پذیرش و حمایت از استعداد‌های درخشان، ساماندهی موسسات و اجرای آمایش آموزش عالی نیز از اولویت‌های معاونت آموزشی وزارت علوم است.

اهمیت مدیریت استانی مراکز آموزش‌عالی متناسب با نیاز‌های استان‌ها

معاون آموزشی وزیر علوم همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت استانی آموزش عالی، بیان کرد: استفاده از ظرفیت کارگروه‌های استانی برای هماهنگی بیشتر میان دانشگاه‌ها و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط و نیاز‌های هر استان ضروری است.

او همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت و اعتباربخشی آموزش، شفافیت و پاسخ‌گویی، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و افزایش تاب‌آوری نظام آموزش عالی در شرایط بحران تاکید کرد.

دانشگاه‌ها، اثربخشی خود را در شرایط بحرانی اثبات کرده‌اند

رئیس دانشگاه شیراز نیز در این نشست گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به این وزارت علوم اثربخشی خود را در ایام جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، نشان دادند و ضرورت حمایت از آنها برای عبور کشور از شرایط دشوار به مسئولان ثابت شد.

علیرضا افشاری‌فر افزود: در دوره پساجنگ نیز برای بازسازی کشور و عبور از شرایط پیش‌رو، به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیاز داریم و لازم است دانشگاه‌ها در کنار بدنه دولت و مسئولان، برای حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند.

او با بیان اینکه جایگاه آموزش در دانشگاه‌ها طی دو دهه اخیر تا حدودی تضعیف شده، گفت: باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تقویت این بخش صورت گیرد و البته بخشی از این مسئله به تصمیم‌ها و عملکرد خود دانشگاه‌ها بازمی‌گردد.

رئیس دانشگاه شیراز اظهار کرد: در تعریف رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی و تعیین ماموریت‌های دانشگاهی، باید نیاز‌های واقعی کشور و جامعه را در نظر گرفت.

افشاری‌فر ادامه داد: توجه به مسائل جامعه و هماهنگی برنامه‌های آموزشی با نیاز‌های کشور از ضرورت‌های ارتقای نقش دانشگاه‌ها در توسعه است.

نگاهی آماری به مراکز آموزش عالی فارس

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز نیز با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش عالی فارس از جمله پراکندگی دانشجویان، اعضای هیات‌علمی و کارکنان، ترکیب رشته‌های تحصیلی و میزان تکمیل ظرفیت رشته‌ها، گفت: شمار دانشجویان مراکز دانشگاهی فارس، به‌استثنای دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹۴ هزار و ۴۸۱ نفر است و یکهزار و ۶۹۹ عضو هیات علمی و سه هزار و ۵۰۲ کارمند نیز در این مجموعه‌ها فعالیت دارند.

سیدهادی میرقادری افزود: در بخش رشته‌های کارشناسی بررسی‌شده نیز حدود ۷۱ هزار دانشجو در ۳۰۳ عنوان رشته و ۸۸ دیسیپلین تحصیلی مشغول به تحصیل‌اند.

وی درباره پراکندگی جغرافیایی دانشجویان در سطح استان فارس نیز گفت: سهم شهر شیراز از جمعیت دانشجویی بررسی‌شده ۶۷درصد و ۶۳ هزار و ۷۲۹ دانشجو در این شهر تحصیل می‌کنند.

میرقادری افزود: پس از شیراز، شهر‌های جهرم با چهار هزارو ۲۷۵ دانشجو و کازرون با چهار هزار و ۶۵ دانشجو از دیگر مراکز مهم دانشجویی استان به شمار می‌روند.

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز ادامه داد: علوم انسانی با حدود ۵۴ درصد بیشترین سهم را در میان گروه‌های تحصیلی دارد و پس از آن، رشته‌های فنی و مهندسی با حدود ۲۴ درصد و هنر با نزدیک به ۱۲ درصد قرار می‌گیرند. علوم پایه و کشاورزی و دامپزشکی نیز سهم کمتری از ترکیب رشته‌های بررسی‌شده دارند.

او گفت: در مقطع کارشناسی، روان‌شناسی با ۶هزار و ۵۷۴ دانشجو، حقوق با ۶ هزار و ۳۹۴ و علوم تربیتی با ۶ هزار و ۱۰۲ دانشجو، از پرجمعیت‌ترین حوزه‌های تحصیلی علوم انسانی هستند و حسابداری، مدیریت و مهندسی کامپیوتر نیز در شمار رشته‌های دارای جمعیت دانشجویی بالا قرار دارند.

میرقادری با اشاره به میانگین ۹۳ درصدی تکمیل ظرفیت رشته‌های دانشگاه شیراز، بیان کرد: در برخی رشته‌ها، میزان تکمیل ظرفیت از ظرفیت اسمی فراتر رفته است. از جمله زیست‌شناسی سلولی و مولکولی با ۱۲۵درصد، فلسفه و کلام اسلامی با ۱۲۰درصد، مدیریت صنعتی با ۱۱۹درصد و مدیریت بازرگانی با ۱۰۹درصد در میان رشته‌های دارای درصد تکمیل ظرفیت بالاتر قرار دارند. در مقابل، برخی رشته‌ها ازجمله زیست‌شناسی گیاهی با ۴۹درصد، مهندسی اقتصاد کشاورزی با ۵۵ درصد و علم اطلاعات و دانش‌شناسی با ۶۶ درصد فاصله بیشتری با ظرفیت پیش‌بینی‌شده دارند.

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز اظهار کرد: این تفاوت‌ها، ضرورت بررسی دقیق وضعیت رشته‌ها و پرهیز از تصمیم‌گیری یکسان درباره همه حوزه‌های تحصیلی را برجسته می‌کند.

او گفت: البته داده‌های مربوط به دانشگاه شیراز به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری درباره کل آموزش عالی استان کافی نیست و تحلیل دقیق وضعیت رشته‌ها باید بر پایه اطلاعات واقعی ظرفیت و پذیرش همه مراکز آموزش عالی انجام شود.

میرقادری با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت ظرفیت رشته‌ها در سیاست‌گذاری آموزشی، بیان کرد: بر این اساس، توسعه یا افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌ها باید با بررسی پیامد‌های آن در آینده همراه باشد و سیاست جذب اعضای هیئت‌علمی و تعریف رشته‌های جدید نیز متناسب با وضعیت هر دیسیپلین و بر پایه داده‌های جامع انجام شود.

تاکید مسئولان دانشگاه‌های فارس بر تامین زیرساخت‌ها و اصلاح سیاست‌های آموزش عالی

در ادامه‌ی این نشست، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان فارس به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند و تامین منابع مالی و زیرساخت‌های آموزشی، توسعه بورسیه‌های صنعتی، اجرای طرح آمایش آموزش عالی، ایجاد سازوکار مناسب برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در نظام آموزش عالی، اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی و ضرورت حضور مسئولان استانی در کارگروه آموزش عالی استان، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.

آنها همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، استفاده موثر از ظرفیت‌های مدیریت استانی و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی مراکز آموزش عالی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های استان تاکید کردند.