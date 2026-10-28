باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش عالی فارس، با تاکید بر نقش دانشگاهها در عبور کشور از شرایط دشوار و حل مسائل جامعه، اظهار کرد: چشم امید کشور به دانشگاهها است و رئیسجمهور و دولت نیز بر نقشآفرینی مراکز آموزش عالی در حل مسائل کشور تمرکز دارند.
او افزود: براساس تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اتکا به علم و فناوری برای دستیابی به ایران قوی، دانشگاهها جایگاهی محوری در تحقق این هدف دارند.
واحدی درباره رویکرد معاونت آموزشی وزارت علوم برای تحول در آموزش عالی، گفت: عبور از توسعه کمی و آموزش محتوامحور و حرکت بهسوی نظامی هوشمند، مهارتمحور، مأموریتگرا و پاسخگو ضروری است.
وی ادامه داد: پیوند بیشتر آموزش عالی با اشتغال و رشد اقتصادی، هوشمندسازی آموزش، تدوین استانداردهای کلاسهای ترکیبی هوشمند، بهرهگیری از آموزش الکترونیکی در کنار آموزش حضوری و بهروزرسانی برنامههای درسی بهعنوان محورهای تحول آموزشی، الزامی است.
واحدی اضافه کرد: تقویت آموزشهای مهارتی و اشتغالپذیری، حمایت از رشتههای آیندهساز و راهبردی، پذیرش و حمایت از استعدادهای درخشان، ساماندهی موسسات و اجرای آمایش آموزش عالی نیز از اولویتهای معاونت آموزشی وزارت علوم است.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت استانی آموزش عالی، بیان کرد: استفاده از ظرفیت کارگروههای استانی برای هماهنگی بیشتر میان دانشگاهها و تصمیمگیری متناسب با شرایط و نیازهای هر استان ضروری است.
او همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت و اعتباربخشی آموزش، شفافیت و پاسخگویی، تصمیمگیری مبتنی بر داده و افزایش تابآوری نظام آموزش عالی در شرایط بحران تاکید کرد.
رئیس دانشگاه شیراز نیز در این نشست گفت: با وجود محدودیتهای موجود، دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به این وزارت علوم اثربخشی خود را در ایام جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، نشان دادند و ضرورت حمایت از آنها برای عبور کشور از شرایط دشوار به مسئولان ثابت شد.
علیرضا افشاریفر افزود: در دوره پساجنگ نیز برای بازسازی کشور و عبور از شرایط پیشرو، به ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیاز داریم و لازم است دانشگاهها در کنار بدنه دولت و مسئولان، برای حل مسائل کشور نقشآفرینی کنند.
او با بیان اینکه جایگاه آموزش در دانشگاهها طی دو دهه اخیر تا حدودی تضعیف شده، گفت: باید برنامهریزی دقیقی برای تقویت این بخش صورت گیرد و البته بخشی از این مسئله به تصمیمها و عملکرد خود دانشگاهها بازمیگردد.
رئیس دانشگاه شیراز اظهار کرد: در تعریف رشتهها و گرایشهای تحصیلی و تعیین ماموریتهای دانشگاهی، باید نیازهای واقعی کشور و جامعه را در نظر گرفت.
افشاریفر ادامه داد: توجه به مسائل جامعه و هماهنگی برنامههای آموزشی با نیازهای کشور از ضرورتهای ارتقای نقش دانشگاهها در توسعه است.
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز نیز با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش عالی فارس از جمله پراکندگی دانشجویان، اعضای هیاتعلمی و کارکنان، ترکیب رشتههای تحصیلی و میزان تکمیل ظرفیت رشتهها، گفت: شمار دانشجویان مراکز دانشگاهی فارس، بهاستثنای دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعههای زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹۴ هزار و ۴۸۱ نفر است و یکهزار و ۶۹۹ عضو هیات علمی و سه هزار و ۵۰۲ کارمند نیز در این مجموعهها فعالیت دارند.
سیدهادی میرقادری افزود: در بخش رشتههای کارشناسی بررسیشده نیز حدود ۷۱ هزار دانشجو در ۳۰۳ عنوان رشته و ۸۸ دیسیپلین تحصیلی مشغول به تحصیلاند.
وی درباره پراکندگی جغرافیایی دانشجویان در سطح استان فارس نیز گفت: سهم شهر شیراز از جمعیت دانشجویی بررسیشده ۶۷درصد و ۶۳ هزار و ۷۲۹ دانشجو در این شهر تحصیل میکنند.
میرقادری افزود: پس از شیراز، شهرهای جهرم با چهار هزارو ۲۷۵ دانشجو و کازرون با چهار هزار و ۶۵ دانشجو از دیگر مراکز مهم دانشجویی استان به شمار میروند.
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز ادامه داد: علوم انسانی با حدود ۵۴ درصد بیشترین سهم را در میان گروههای تحصیلی دارد و پس از آن، رشتههای فنی و مهندسی با حدود ۲۴ درصد و هنر با نزدیک به ۱۲ درصد قرار میگیرند. علوم پایه و کشاورزی و دامپزشکی نیز سهم کمتری از ترکیب رشتههای بررسیشده دارند.
او گفت: در مقطع کارشناسی، روانشناسی با ۶هزار و ۵۷۴ دانشجو، حقوق با ۶ هزار و ۳۹۴ و علوم تربیتی با ۶ هزار و ۱۰۲ دانشجو، از پرجمعیتترین حوزههای تحصیلی علوم انسانی هستند و حسابداری، مدیریت و مهندسی کامپیوتر نیز در شمار رشتههای دارای جمعیت دانشجویی بالا قرار دارند.
میرقادری با اشاره به میانگین ۹۳ درصدی تکمیل ظرفیت رشتههای دانشگاه شیراز، بیان کرد: در برخی رشتهها، میزان تکمیل ظرفیت از ظرفیت اسمی فراتر رفته است. از جمله زیستشناسی سلولی و مولکولی با ۱۲۵درصد، فلسفه و کلام اسلامی با ۱۲۰درصد، مدیریت صنعتی با ۱۱۹درصد و مدیریت بازرگانی با ۱۰۹درصد در میان رشتههای دارای درصد تکمیل ظرفیت بالاتر قرار دارند. در مقابل، برخی رشتهها ازجمله زیستشناسی گیاهی با ۴۹درصد، مهندسی اقتصاد کشاورزی با ۵۵ درصد و علم اطلاعات و دانششناسی با ۶۶ درصد فاصله بیشتری با ظرفیت پیشبینیشده دارند.
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز اظهار کرد: این تفاوتها، ضرورت بررسی دقیق وضعیت رشتهها و پرهیز از تصمیمگیری یکسان درباره همه حوزههای تحصیلی را برجسته میکند.
او گفت: البته دادههای مربوط به دانشگاه شیراز بهتنهایی برای تصمیمگیری درباره کل آموزش عالی استان کافی نیست و تحلیل دقیق وضعیت رشتهها باید بر پایه اطلاعات واقعی ظرفیت و پذیرش همه مراکز آموزش عالی انجام شود.
میرقادری با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت ظرفیت رشتهها در سیاستگذاری آموزشی، بیان کرد: بر این اساس، توسعه یا افزایش ظرفیت پذیرش در رشتهها باید با بررسی پیامدهای آن در آینده همراه باشد و سیاست جذب اعضای هیئتعلمی و تعریف رشتههای جدید نیز متناسب با وضعیت هر دیسیپلین و بر پایه دادههای جامع انجام شود.
در ادامهی این نشست، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس به بیان دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود پرداختند و تامین منابع مالی و زیرساختهای آموزشی، توسعه بورسیههای صنعتی، اجرای طرح آمایش آموزش عالی، ایجاد سازوکار مناسب برای بهرهگیری از هوش مصنوعی در نظام آموزش عالی، اصلاح آییننامه ارتقای اعضای هیاتعلمی و ضرورت حضور مسئولان استانی در کارگروه آموزش عالی استان، از جمله موضوعات مطرحشده در این بخش بود.
آنها همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی، استفاده موثر از ظرفیتهای مدیریت استانی و بهرهگیری از توان علمی و تخصصی مراکز آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای استان تاکید کردند.