هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان سال ۱۴۰۵ با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم مرحله مقدماتی چهلمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ششم آبان ماه) با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی پیگیری شد.

تیم شهرداری ارومیه که صدرنشین گروه دوم است و شرایط یکسانی با نماینده اصفهان در جدول مسابقات دارد، این هفته در بازی خانگی میزبان صنعتگران امید بود و با شکست سه بر یک میهمان خود در صدر جدول باقی ماند.

تیم صنعتگران امید در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا گام مهمی در این دیدار برداشته باشد، اما شهرداری ارومیه در ست دوم ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد تا همه چیز بین دو تیم برابر شود.

میزبان این دیدار در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد تا نتیجه ست شماری دو بر یک به سود شهرداری ارومیه شود.

شهرداری ارومیه در ست چهارم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح این میدان ۱۲۷ دقیقه‌ای شود و به دومین برد متوالی خود دست یابد.

در گروه نخست تیم‌های مهرگان مازندران که با یک برد در رتبه‌های سوم جدول قرار داشت، به مصاف چادر ملو اردکان رفت، تیمی که در هفته نخست مغلوب حریف خود شد و انگیزه فراوانی برای کسب نخستین برد خود در این رقابت‌ها داشت.

مهرگان در این مسابقه سه بر یک به پیروزی رسید تا به دومین برد خود دست یابد و ۶ امتیازی شود.

تیم میزبان در ست‌های اول و دوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید، اما چادر ملو اردکان در ست سوم ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید تا نتیجه یک ست را جبران کند.

تلاش بازیکنان چادر ملو در ست چهارم کافی نبود و این تیم ۲۵ بر ۲۱ مغلوب میزبان شد تا در مجموع سه بر یک دومین شکست فصل خود را تجربه کند.

تیم فولاد مبارکه سپاهان صدرنشین گروه اول مقدماتی که در هفته اول با باخت فنی حریف خود مواجه شد، این هفته در بازی خارج از خانه به مصاف حریف رفت تا برای تثبیت صدرنشینی خود تلاش کند.

این دیدار به رغم تلاش سپاهانی‌ها سه بر یک به سود پاس به پایان رسید تا شاگردان عیسی سنگدوینی به نخستین برد خود با شکست صدرنشین دست یابند و سه امتیاز کسب کنند.

فولاد مبارکه سپاهان در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ میزبان خود را شکست داد، اما شاگردان عیسی سنگدوینی در ست دوم با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ جبران کردند.

پاسی‌ها در ست سوم این دیدار عملکرد بهتری نسبت به حریف داشتند و موفق به شکست ۲۵ بر ۱۹ شدند و این روند را در ست چهارم حفظ کردند و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این مسابقه شوند.

خانه والیبال پایتخت میزبان یکی از دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان بود جایی که دو تیم رازین پلیمر و تهران بیشه چمستان به مصاف یکدیگر رفتند.

در شهرآورد سوپر لیگ والیبال ایران در هفته دوم تیم رازین سه بر دو حریف خود را شکست داد تا به دومین برد دو امتیازی خود دست یابد و چهار امتیازی شود.

شاگردان مرتضی هداوندی در تیم رازین پلیمر در ست نخست این دیدار با اختلاف امتیاز بالا و ۲۵ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند، اما در ست دوم ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کردند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ به سود تهران بیشه چمستان به پایان رسید، اما در ست چهارم دوباره رازین ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

ست پنجم این مسابقه ۱۵ بر ۱۳ به سود رازین پلیمر به پایان رسید تا شاگردان هداوندی در نهایت در این دیدار خانگی سه بر دو به پیروزی برسند.

تیم پیکان تهران که با یک برد و سه امتیاز در رتبه دوم جدول گروه دو قرار دارد، این هفته در بازی خانگی و در سالن پیکانشهر میزبان طبیعت اسلامشهر بود، جدالی که تفکرات دو مربی باسابقه والیبال ایران (پیمان اکبری و ابراهیم وادی) از جذابیت‌های خاص آن بود.

شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان در این مسابقه سه بر دو به پیروزی رسیدند تا به دومین برد خود دست یابند و پنج امتیازی شوند.

پیکانی‌ها در ست اول این بازی ۲۵ بر ۲۲ طبیعت را از پیش رو برداشتند، اما نتیجه ست دوم ۲۷ بر ۲۵ به سود طبیعت شد تا دو تیم یک بر یک در ست شماری برابر شوند.

در ست سوم بازهم طبیعت موفق به شکست پیکان با امتیاز ۲۷ بر ۲۵ شد تا از حریف بیش بیافتد، اما دوباره تیم پیکان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا این مسابقه به ست پنجم کشیده شود.

ست پنجم این مسابقه پایاپای ۱۵ بر ۹ به سود پیکان به پایان رسید تا طبیعت تنها یک امتیاز از هفته دوم لیگ برتر مردان به دست آورد و سه امتیازی شود.

در گروه دوم لیگ برتر والیبال مردان تیم مس سونگون در دیدار خانگی در سالن پورشریفی تیریز میزبان شهداب یزد بود که بر اساس اعلام ناظر مسابقه با توجه به عدم حضور تیم شهداب یزد در دیدار مقابل مس سونگون، این دیدار برگزار نشد و در خصوص نتیجه این مسابقه کمیته انضباطی تصمیم گیری خواهد کرد.

از سوی دیگر قرار بود دو تیم استقلال و فولاد سیرجان نیز در هفته دوم لیگ برتر به میدان بروند که این مسابقه با اعلام سازمان لیگ و به دلیل آماده نبودن سالن مهران مشهد، به تعویق افتاد.

همچنین مسابقه تیم‌های شهروند قزوین و مس رفسنجان که قرار بود از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شود، با درخواست نماینده رفسنجان و موافقت شهروند قزوین و سازمان لیگ، به تعویق افتاد.

هفته سوم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه با هشت دیدار در شهر‌های سیرجان، ایزدشهر، نور، یزد، اسلامشهر، تهران، مشهد و ارومیه پیگیری می‌شود.

برچسب ها: لیگ برتر والیبال ، والیبال
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