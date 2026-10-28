رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار نتایج اولیه انتخابات کنست رژیم صهیونیستی وضعیت نتانیاهو را نسبتاً خوب توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از انتشار نتایج اولیه انتخابات رژیم صهیونیستی مدعی شد که بنیامین نتانیاهو اکنون «در وضعیت نسبتاً خوبی» قرار دارد.

ترامپ در گفت‌و‌گو با وب‌سایت آکسیوس مدعی شد: «شنیدم که حمایت من تأثیر زیادی به نفع بی‌بی (لقب نتانیاهو) داشته است.»

او همچنین گفت هنوز به مشارکت در تلاش‌ها برای تشکیل کابینه در اسرائیل به رهبری نتانیاهو فکر نکرده است. ترامپ در این باره گفت: «بررسی خواهم کرد.»

بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند. دو فهرست عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند.

کنست اسرائیل ۱۲۰ کرسی دارد و تشکیل کابینه به دست‌کم ۶۱ کرسی برای کسب اکثریت پارلمانی نیاز دارد. با توجه به اینکه هیچ‌یک از دو ائتلاف به این حد نرسیده‌اند، موضع احزاب عربی و گروه‌های کوچک‌تر می‌تواند در مذاکرات تشکیل کابینه نقش مهمی داشته باشد.

نتایج اعلام‌شده همچنان اولیه است و شمارش آرای موسوم به پاکت‌های دوتایی ادامه دارد. انتظار می‌رود نتایج رسمی پس از تکمیل شمارش آرا اعلام شود.

منبع: الجزیره