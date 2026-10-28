باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی احداث و بهسازی محور سه‌راهی شهرستان تنگ گرم–کچویه در شهرستان فسا، با حضور دکتر ارجایی، معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، مومنی، مدیرکل بودجه وزارت راه و شهرسازی، دکتر محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، مهندس محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، علیرضا راستیار، مدیرکل راهسازی منطقه جنوب شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور و جمعی از مسئولان کشوری و استانی آغاز شد.

محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه اظهار کرد: محور سه‌راهی تنگ گرم–کچویه، به طول ۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد ریال، یکی از پروژه‌های مهم استان فارس است که با اجرای آن، شهرستان استهبان از طریق یک مسیر بزرگراهی با دو خط عبوری در مسیر رفت و دو خط عبوری در مسیر برگشت، به شهرستان فسا متصل خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه در تکمیل شبکه بزرگراهی منطقه افزود: امیدواریم با تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات مورد نیاز و تلاش پیمانکار، عملیات اجرایی پروژه طبق برنامه زمان‌بندی پیش برود و این محور مهم در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

علیرضا راستیار مدیرکل راهسازی منطقه جنوب شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، با اشاره به وضعیت اعتباری این پروژه گفت: این پروژه دارای ردیف بودجه و پیوست قانونی است و در چارچوب بزرگراه فسا–استهبان–نی‌ریز قرار دارد که بخشی از اعتبارات آن از محل ماده ۵۶ تأمین شده است.

او با اشاره به پیگیری‌های محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها و جذب اعتبارات مورد نیاز، منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه فراهم شود و طرح در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

اجرای این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ارتقای ایمنی تردد و تکمیل کریدور بزرگراهی فسا–استهبان–نی‌ریز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.