تضعیف عقبه عملیاتی آمریکا؛ پیامد حملات مکرر به پایگاه الظفره امارات + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه الظفره با برخورداری از رادار‌های هشدار اولیه، پهپاد‌های شناسایی بلندپرواز، هواپیما‌های گلوبال‌آی، مراکز دریافت داده‌های ماهواره‌ای و ارتباطات نظامی، نقش مهمی در رصد تحرکات منطقه و ایجاد تصویر مشترک از وضعیت هوایی داشت. این پایگاه همچنین محل استقرار جنگنده‌ها، هواپیما‌های سوخت‌رسان، تجهیزات پشتیبانی، سامانه‌های هایمارس و پاتریوت و یگان‌هایی از جمله تیپ اعزامی هوایی ۳۸۰ بود و نیرو‌های آمریکا، امارات و فرانسه را در خود جای می‌داد.

الظفره در طول جنگ ۱۵۹ بار با موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی هدف قرار گرفت و زیرساخت‌هایی از جمله رادارها، آشیانه‌های پهپادی، مراکز ارتباطی، محل نگهداری تجهیزات و مراکز فرماندهی در فهرست اهداف قرار داشتند. تداوم این حملات، پایگاه را از یک عقبه امن عملیاتی به محیطی در معرض تهدید تبدیل کرد و آمریکا را ناگزیر ساخت بخشی از توان خود را به دفاع از پایگاه، پراکنده‌سازی تجهیزات و حفظ فعالیت شبکه عملیاتی اختصاص دهد.