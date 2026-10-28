انتشار خبر توقف واردات خودرو صرفا مربوط به بند (ر) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده و ارتباطی به واردات خودرو در سال جاری ندارد و واردات در سال جاری طبق قوانین فعلی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - توقف ثبت سفارش و واردات خودرو که طی نامه مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۹ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده است صرفا در خصوص واردات خودرو‌های موضوع بند (ر) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده است و ارتباطی به واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.

شایان ذکر است، واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو با رعایت سیاست‌های ارزی وزارت متبوع و سایر ضوابط و مقررات ذیربط صورت می‌پذیرد.

سازمان توسعه تجارت ایران تاکید می‌کند که برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در این خصوص ممکن است از روی نا آگاهی و یا مغرضانه باشد و لازم است مردم عزیزمان تنها از طریق مراجع رسمی اخبار را دنبال کنند.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، واردات خودرو
خبرهای مرتبط
واردات خودرو در خدمت کالابرگ
واردات خودرو‌های کارکرده از منطقه آزاد اینچه‌برون آزاد شد
گام تازه برای آرام‌سازی بازار خودرو/ مصوبه ارزی گمرک لغو شد+ فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۶ آبان ماه ۱۴۰۵
نرخ چهارم بنزین راهکاری برای کنترل پرمصرف‌ها؟
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۶ آبان
تورم مهرماه اعلام شد
نرخ چهارم بنزین منتفی است+ فیلم
بازنگری سند راهبردی منابع آب کشور با تمرکز بر آلاینده‌های نوظهور و ارتقای فناوری‌های تصفیه
تأمین برق بدون محدودیت در زمستان در گرو مدیریت مصرف/ ۳۵ درصد مشترکان، عامل مصرف بیش از ۶۰ درصد برق+ فیلم
تصویب‌نامه جدید برای تسهیل ترخیص کالا/ توقف در مرزها به حداقل می‌رسد
زنجیره مس در بورس کالا تکمیل می‌شود/ رازیانه در مسیر ورود به بازار گواهی سپرده کالایی+ فیلم
افزایش ۳۹ هزار و ۹۲۳ واحدی شاخص کل بورس
آخرین اخبار
اطلاعیه توقف ثبت سفارش خودرو ارتباطی با واردات سال جاری ندارد
کمتر از یک درصد محصولات کشاورزی ارگانیک است
از طرح‌های فناورانه برای کاهش مصرف انرژی حمایت می‌کنیم
نرخ چهارم بنزین منتفی است+ فیلم
بازسازی فولاد مبارکه با دانش و توان داخلی انجام شد
گواهی صرفه‌جویی انرژی به کمک توسعه فناوری می‌آید
ورود پول حقیقی و تقویت تقاضا در بازار سهام/ بورس آماده بازگشت به مسیر صعودی است؟
مشکل کشور کمبود فناوری نیست/ تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان باید افزایش یابد
۲۰۸۳ پروژه با طرح نشان‌دار کردن مالیات تکمیل می‌شود
توسعه فرهنگ مصرف غذای سالم، راه مقابله با بحران بیماری‌هاست
اعلام برنامه‌های وزارت نیرو برای احداث ۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۶ آبان
ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های معدنی و صنعتی در اولویت است
تجهیز ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های هوشمند آبیاری + فیلم
بیش از ۷ هزار همت تسهیلات بانکی در نیمه نخست امسال پرداخت شد
رکورد ذخیره‌سازی گاز در سراجه زودتر از موعد ثبت شد
زمینه‌های گسترده همکاری ایران و بلاروس در حوزه آب و برق شناسایی شد
افزایش ۳۹ هزار و ۹۲۳ واحدی شاخص کل بورس
رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۶ آبان ماه ۱۴۰۵
بازنگری سند راهبردی منابع آب کشور با تمرکز بر آلاینده‌های نوظهور و ارتقای فناوری‌های تصفیه
تصویب‌نامه جدید برای تسهیل ترخیص کالا/ توقف در مرزها به حداقل می‌رسد
تورم مهرماه اعلام شد
تأمین برق بدون محدودیت در زمستان در گرو مدیریت مصرف/ ۳۵ درصد مشترکان، عامل مصرف بیش از ۶۰ درصد برق+ فیلم
تأخیر در مجوز‌های سازمان نظام مهندسی به صفر رسید
مطالعات اقتصادی طرح‌های بازآفرینی شهری کلید خورد
زنجیره مس در بورس کالا تکمیل می‌شود/ رازیانه در مسیر ورود به بازار گواهی سپرده کالایی+ فیلم
طرح تعمیم پوشش بیمه حوادث طبیعی به واحدهای تجاری به تصویب اولیه رسید
نرخ چهارم بنزین راهکاری برای کنترل پرمصرف‌ها؟
افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما تخلف است/ بازگشت بلیت ها به نرخ سابق