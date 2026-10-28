باشگاه خبرنگاران جوان - توقف ثبت سفارش و واردات خودرو که طی نامه مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۹ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده است صرفا در خصوص واردات خودرو‌های موضوع بند (ر) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده است و ارتباطی به واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.

شایان ذکر است، واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو با رعایت سیاست‌های ارزی وزارت متبوع و سایر ضوابط و مقررات ذیربط صورت می‌پذیرد.

سازمان توسعه تجارت ایران تاکید می‌کند که برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در این خصوص ممکن است از روی نا آگاهی و یا مغرضانه باشد و لازم است مردم عزیزمان تنها از طریق مراجع رسمی اخبار را دنبال کنند.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران