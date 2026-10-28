باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری استاندار فارس در نشست شورای معاونین استانداری فارس که به منظور بررسی راهکار‌های تسریع در حل مشکلات حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد با اشاره به رویکرد مدیریت استان نسبت به مسائل حرم مطهر بیان کرد: حل مسائل و مشکلات حرم حضرت شاهچراغ (ع) برای ما صرفاً یک موضوع و تکلیف اداری نیست. فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران (ره) مبنی بر این‌که شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی است، جمله‌ای استراتژیک است که اقتضائات فراوانی به همراه دارد و همه ما متعهد به انجام آن هستیم.

او با یادآوری جایگاه برجسته فارس و شیراز در تاریخ تمدن اسلامی و به‌ویژه تاریخ شیعی افزود: مکتب شیراز در کنار مکاتب دیگری همچون سامرا، کربلا و نجف در طول تاریخ مطرح بوده است و فارس و شیراز با وجود امامزادگان واجب‌التکریم می‌تواند بار دیگر بر حول محور این امامزاده عزیز، تاریخ گذشته خود را احیا کند؛ چرا که حضور حضرت شاهچراغ (ع) نقطه عطفی مهم در تاریخ شیراز به شمار می‌رود.

استاندار فارس با بیان این‌که ملت‌ها با هویت تاریخی خود زنده هستند، خاطرنشان کرد: از مناظر گوناگون، مسئله حضرت شاهچراغ (ع) و حل مسائل حرم اساسی و حیاتی است.

در خصوص اقدامات اجرایی مرتبط با حرم‌های مطهر، استاندار فارس گفت: مسائل و موضوعات حرم مطهر در زمره برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور قرار گرفته و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برخی مباحث مربوط به آن را نیز از تهران پیگیری می‌کند.

استاندار فارس با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح ملی بیان کرد: در شورای عالی زیارت، مطالبات مربوط به شیراز مطرح و درخواست شد نشست بعدی این شورا در شیراز برگزار شود. پیشنهاد ما این است که همزمان با برگزاری همایش بین‌المللی شاهچراغ (ع) در بیست و سوم و بیست و چهارم دی ماه، نشست شورای عالی زیارت نیز در این شهر برگزار شود.

استاندار فارس در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظام‌مند کردن پیشنهاد‌ها اظهار داشت: مباحث متنوع باید طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شوند. برای اینکه کار در مسیری درست و قابل پایش قرار گیرد، جلسه‌ای دیگر با حضور مدیران کل دستگاه‌های ذی‌مدخل و مرتبط برگزار خواهد شد تا جدول برنامه‌ای خود را با مشخص بودن مسئول کار و زمان‌بندی اجرا ارائه دهند.

او در پایان خاطرنشان کرد: دبیرخانه‌ای با نظارت معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت، نیز در استانداری برای این منظور تشکیل خواهد شد تا هر سه ماه یک‌بار میزان پیشرفت برنامه و موانع احتمالی را بررسی و رفع کند؛ فرآیندی که ضمانت اجرای عملیاتی مصوبات را به دنبال خواهد داشت.

در این نشست و پیش از سخنان استاندار حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و معاونان و همچنین معاونان استاندار در خصوص مباحث و مسائل مربوط به حرم‌های مطهر احمدی و محمدی (علیهما السلام) مباحث مورد نظر را مطرح کردند.

منبع: استانداری فارس