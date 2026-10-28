معاون اول رئیس‌جمهور با هشدار درباره نبود آمادگی حقوقی برای مواجهه با مسائل فضای دیجیتال، دستور تشکیل کارگروهی دائمی برای بررسی و تدوین قوانین این حوزه را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی عصر چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و موضوعاتی از جمله ارتقای امنیت سایبری، حمایت از نیروی انسانی متخصص، تدوین قوانین فضای دیجیتال، بیمه شاغلان سکو‌های اینترنتی و توسعه تجهیزات بومی ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت.

عارف در این جلسه با اشاره به روند قابل قبول فعالیت ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، باید در این حوزه جدی‌تر فعالیت کنیم و نقش فضای مجازی را در توسعه فناوری‌ها و پیشرفت کشور در اولویت قرار دهیم.

برای دستیابی به جایگاه نخست منطقه در فناوری‌های نوظهور باید جدی‌تر عمل کنیم

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رهنمود‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان کشور گفت: توجه به فناوری‌های پیشرفته، سمت‌وسوی اصلی فرمایشات ایشان بود.

وی افزود: اگر به دنبال دستیابی به هدف خود، یعنی جایگاه اول منطقه در زمینه فناوری‌های نوظهور هستیم، باید وظایف ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی را به‌صورت جدی دنبال کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات مخابراتی و ارتباطی گفت: برای ارتقای امنیت سایبری کشور باید به تولیدات داخلی متکی باشیم.

هشدار درباره کاهش نیروی انسانی باکیفیت در حوزه امنیت سایبری

عارف با اشاره به گزارش رئیس مرکز افتا در جلسه هیات دولت گفت: کشور در زمینه امنیت سایبری با چندین چالش مواجه است که یکی از چالش‌های اصلی آن، تربیت و حفظ نیروی انسانی است.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزان کشور تاکنون اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نداده‌اند و به همین دلیل شاهد کاهش نیروی انسانی باکیفیت در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت سایبری هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص دستور داد پیشنهاد‌های لازم برای حل این مسئله، پیش از نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده تهیه شود تا در دولت مورد بررسی قرار گیرد.

عارف همچنین خواستار برنامه‌ریزی مشترک ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی و ستاد توسعه علوم و فناوری افتا برای حل چالش‌های امنیت سایبری کشور شد.

برای مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال آمادگی نداریم

در ادامه جلسه، اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره «بیمه تأمین اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکو‌های مجازی» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

عارف در این بخش با انتقاد از عقب‌ماندگی نظام حقوقی کشور در مواجهه با تحولات فضای دیجیتال گفت: «همانند دو دهه اخیر، به هیچ وجه آمادگی مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال را نداریم و گاهی به اجبار، برای فضای دیجیتال احکامی براساس فضای واقعی صادر می‌شود که هیچ توجیهی ندارد.»

وی هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد، ممکن است با بحران در این حوزه مواجه شویم.»

منبع: ایرنا

برچسب ها: فضای مجازی ، محمدرضا عارف
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