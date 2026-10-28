با وجود پیشتازی حزب لیکود، هیچ‌یک جناحی اکثریت کرسی‌ها در کنست را به دست نیاورده و تشکیل کابینه به مذاکراتی دشوار وابسته خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی با بررسی نتایج اولیه انتخابات رژیم صهیونیستی، سناریو‌های پیش‌روی نتانیاهو و مخالفانش برای تشکیل کابینه را تشریح کرد.

آکسیوس نوشت: با شمارش ۸۵ درصد آرای انتخابات در سرزمین‌های اشغالی، ائتلاف انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی فاصله قابل‌توجهی از ائتلاف مخالفان به ریاست «گادی آیزنکوت» گرفته است؛ با این حال، هیچ‌یک از دو جناح به اکثریت ۶۱ کرسی کنست دست نمی‌یابد و تشکیل کابینه احتمالاً با هفته‌ها مذاکره و چانه‌زنی همراه خواهد بود.

حدود ۵۰۰ هزار رأی که متعلق به نظامیان، دیپلمات‌ها و زندانیان است، هنوز شمارش نشده است. با این حال، انتظار نمی‌رود این آرا توازن کلی قدرت را تغییر دهند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی قرار است هفته آینده با احزاب مختلف مشورت کرده و سپس مأموریت تشکیل کابینه را به نتانیاهو یا آیزنکوت بسپارد. او خواستار جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد شده است؛ انتخاباتی که در صورت ناکامی دو طرف در تشکیل کابینه، ممکن است از فروردین برگزار شود.

هرتزوگ همچنین می‌تواند تشکیل کابینه‌ای با مشارکت نتانیاهو و آیزنکوت را مطرح کند، اما نتانیاهو تاکنون تمایل خود را فقط به تشکیل یک کابینه راست‌گرا نشان داده است. از سوی دیگر، او ممکن است تلاش کند یکی از احزاب مخالف را به ائتلاف خود جذب کند؛ هرچند همه آنها پیش از انتخابات علناً چنین اقدامی را رد کرده بودند.

در صورت ناکامی مذاکرات، آیزنکوت ممکن است با حمایت برخی احزاب عرب کابینه تشکیل دهد؛ هرچند که به نوشته آکسیوس «احتمال فروپاشی سریع چنین کابینه‌ای وجود دارد».

منبع: آکسیوس

برچسب ها: گادی آیزنکوت ، بنیامین نتانیاهو ، انتخابات
خبرهای مرتبط
ادعای حزب لیکود: احزاب عربی انتخابات را دزدیده‌اند
اختلاف صهیونیست‌ها بر سر ایران؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نامزد مخالفان تاخت
ادعای ترامپ: نتانیاهو اکنون در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد
با پایان شمارش آرای عادی؛
ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کردند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چرخش نتایج انتخابات کنست؛ پیشتازی لیکود بر ائتلاف آیزنکوت
ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کردند
الزیدی ۴ افسر عراقی را به اتهام اهانت به پرچم آمریکا برکنار‌ کرد!
فشار آمریکا برای تشکیل کابینه‌ای بدون بن‌گویر و اسموتریچ
پیشنهاد جدید قطر یکشنبه به ایران ارائه شد
جنگ آمریکا علیه ایران، جهان را در آستانه موج جدید گرانی قرار داد
جنگ خاموش در غزه؛ بحران انسانی با نزدیک شدن زمستان تشدید می‌شود
گروسی: نشانه‌ای از بازسازی تاسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد
حمایت الجولانی از خلع سلاح مقاومت در عراق
اختلاف صهیونیست‌ها بر سر ایران؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نامزد مخالفان تاخت
آخرین اخبار
آکسیوس: اسرائیل پس از بن‌بست انتخاباتی، با هفته‌ها کشمکش سیاسی رو‌به‌رو است
زلنسکی: مذاکره درباره مسائل سرزمینی فقط در سطح رؤسای جمهور انجام شود
دبیرکل حزب الله: با ادامه اشغالگری بحث درباره سلاح مقاومت منتفی است
ادعای ترامپ: نتانیاهو اکنون در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد
اتحادیه اروپا ممکن است پیشنهاد عضویت وابسته به کانادا را کنار بگذارد
اختلاف صهیونیست‌ها بر سر ایران؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نامزد مخالفان تاخت
آمریکا تحریم‌های جدیدی در ارتباط با کره شمالی اعمال کرد
۱۵ شهید در حمله ائتلاف سعودی به بازار و پمپ‌بنزین در یمن
مسکو: تاریخ مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین به‌زودی اعلام می‌شود
روس‌اتم شمار نیروهای خود در نیروگاه بوشهر را به ۲۰۰ نفر می‌رساند
شمار کشته‌های برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا به ۶۴ نفر رسید
ترکیه به روسیه و اوکراین درباره حملات در دریای سیاه هشدار داد
دومین حمله به فرودگاه عدن در یمن
ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کردند
شارجه امارات تمام سواحل خود را تعطیل کرد
پوتین: نظم تک‌قطبی جهان در حال فروپاشی است
فیلیپین در پی ذخیره نفت برای مقابله با پیامدهای جنگ علیه ایران
دستور فوری یمن برای تخلیه فرودگاه عدن
آمریکا پاتریوت به اسرائیل ارسال می‌کند
الزیدی ۴ افسر عراقی را به اتهام اهانت به پرچم آمریکا برکنار‌ کرد!
جنگ آمریکا علیه ایران، جهان را در آستانه موج جدید گرانی قرار داد
فشار آمریکا برای تشکیل کابینه‌ای بدون بن‌گویر و اسموتریچ
ترامپ از دیدار قریب‌الوقوع پوتین و زلنسکی می‌گوید
ارتش یمن خواستار تخلیه فوری فرودگاه عدن شد
پیشنهاد جدید قطر یکشنبه به ایران ارائه شد
حمایت الجولانی از خلع سلاح مقاومت در عراق
جنگ خاموش در غزه؛ بحران انسانی با نزدیک شدن زمستان تشدید می‌شود
چرخش نتایج انتخابات کنست؛ پیشتازی لیکود بر ائتلاف آیزنکوت
ادعای ترامپ درباره تاثیر حمایت از نتانیاهو بر معادلات انتخاباتی
گروسی: نشانه‌ای از بازسازی تاسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد