باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی با بررسی نتایج اولیه انتخابات رژیم صهیونیستی، سناریو‌های پیش‌روی نتانیاهو و مخالفانش برای تشکیل کابینه را تشریح کرد.

آکسیوس نوشت: با شمارش ۸۵ درصد آرای انتخابات در سرزمین‌های اشغالی، ائتلاف انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی فاصله قابل‌توجهی از ائتلاف مخالفان به ریاست «گادی آیزنکوت» گرفته است؛ با این حال، هیچ‌یک از دو جناح به اکثریت ۶۱ کرسی کنست دست نمی‌یابد و تشکیل کابینه احتمالاً با هفته‌ها مذاکره و چانه‌زنی همراه خواهد بود.

حدود ۵۰۰ هزار رأی که متعلق به نظامیان، دیپلمات‌ها و زندانیان است، هنوز شمارش نشده است. با این حال، انتظار نمی‌رود این آرا توازن کلی قدرت را تغییر دهند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی قرار است هفته آینده با احزاب مختلف مشورت کرده و سپس مأموریت تشکیل کابینه را به نتانیاهو یا آیزنکوت بسپارد. او خواستار جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد شده است؛ انتخاباتی که در صورت ناکامی دو طرف در تشکیل کابینه، ممکن است از فروردین برگزار شود.

هرتزوگ همچنین می‌تواند تشکیل کابینه‌ای با مشارکت نتانیاهو و آیزنکوت را مطرح کند، اما نتانیاهو تاکنون تمایل خود را فقط به تشکیل یک کابینه راست‌گرا نشان داده است. از سوی دیگر، او ممکن است تلاش کند یکی از احزاب مخالف را به ائتلاف خود جذب کند؛ هرچند همه آنها پیش از انتخابات علناً چنین اقدامی را رد کرده بودند.

در صورت ناکامی مذاکرات، آیزنکوت ممکن است با حمایت برخی احزاب عرب کابینه تشکیل دهد؛ هرچند که به نوشته آکسیوس «احتمال فروپاشی سریع چنین کابینه‌ای وجود دارد».

منبع: آکسیوس