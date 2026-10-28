باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در رادیو تهران درباره مصوبه‌های مربوط به تخفیف و بازدید رایگان از موزه‌ها و مجموعه‌های گردشگری شهرداری تهران گفت: طبق مصوبه شورای شهر تهران خانواده شهدا، پدر و مادر با یک همراه، همسر و فرزندان شهدا می‌توانند به طور رایگان از امکانات ارائه شده بهره‌مند شوند.

قاسمی ادامه داد: جانبازان، آزادگان و خانواده‌ها آنان، توانخواهان با معلولیت شدید به همراه یک نفر و توانخواهان با معلولیت خفیف و متوسط می‌تواند از مجموعه‌ها ارائه شده به طور رایگان استفاده کنند. استفاده از مجموعه‌های ذکر شده برای کارکنان شهرداری و خانواده‌هایشان، بازنشستگان و سالمندان بالای ۶۵ سال، افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری رایگان است.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران افزود: راهنمایان گردشگری، پژوهشگران و محققان با ارائه تاییدیه از مراکز تحقیقاتی می‌توانند از خدمات به طور رایگان بهره‌مند شوند. همچنین، موزه‌ها و مجموعه‌های گردشگری شهرداری تهران برای کودکان، نوجوانان تا سن ۱۲ سال به همراه یک والد رایگان است. کارکنان نیرو‌های مسلح، انتظامی و حافظان امنیت به همراه خانواده از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد: بیماران خاص معرفی شده از بنیاد بیماری‌های خاص از ۸۰ درصد تخفیف و خانواده اصحاب رسانه، اهالی فرهنگ و هنر، اساتید دانشگاه‌ها، فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش از ۵۰ درصد تخفیف، اعضای هیات امنای محلات، مدیران محلات، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی، سازمان‌های اجتماع‌محور داوطلب در مدیریت شهری از ۵۰ درصد تخفیف و خانواده‌های دارای ۵ فرزند و بالاتر از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار هستند.