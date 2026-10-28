باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی استاندار فارس در دیدار با فرانسیس مُلوی، سفیر آفریقای جنوبی با تشریح ظرفیت‌های بی‌بدیل فارس در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و پزشکی، جایگاه ویژه این استان را در پهنه ایران اسلامی یادآور شد و با اشاره به اهمیت استراتژیک این استان در ساختار کشور، بر نگاه ویژه دولت به توسعه فارس تأکید کرد.

او در بررسی ابعاد جغرافیایی و زیرساختی این استان، به ساختار اداری متشکل از ۳۷ شهرستان و ۱۲۸ شهر اشاره و از شبکه حمل‌ونقل هوایی پیشرفته استان، شامل ۳ فرودگاه بین‌المللی، یاد کرد.

امیری همچنین با اشاره به ویژگی منحصر‌به‌فرد اقلیمی فارس، تنوع دمایی گسترده از مناطق گرمسیری جنوبی تا مناطق سردسیری مرزی و دشت نمدان را از نمونه‌های تنوع زیستی و جغرافیایی این استان برشمرد.

استاندار فارس با باین این که اقتصاد فارس به‌طور عمده بر پایه کشاورزی استوار است، گفت: این استان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و بخش قابل توجهی از این محصولات صادر می‌شود.

او از وجود بزرگترین انجیرستان دیم جهان در فارس و تولید انواع خرما و محصولات باغی و زراعی با کیفیت خبر داد و همچنین از ظرفیت‌های معدنی استان به عنوان ویژگی‌های شایسته توجه یاد کرد.

امیری فارس را سرزمین تلاقی تمدن‌های متعدد خواند و گفت: بیشترین آثار تاریخی و ملی ثبت‌شده کشور در فارس قرار دارد؛ تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد از تمدن هخامنشی، کاخ بیشاپور در کازرون، فیروزآباد، سروستان و داراب از تمدن ساسانی، و آثار ارزشمند اسلامی در جای‌جای استان به‌ویژه شیراز، جلوه‌ای بی‌نظیر از تاریخ را به نمایش گذاشته‌اند.

او همچنین به جایگاه فارس در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: استان فارس یکی از قطب‌های پزشکی منطقه است و بیمارستان پیوند اعضای شیراز از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراکز پیوند اعضای جنوب کشور و منطقه به شمار می‌رود که عمل‌های پیوند کلیه، کبد و سایر اعضا در آن انجام می‌شود و بیماران از کشور‌های حوزه قفقاز، آسیای میانه و خلیج فارس برای درمان به این شهر مراجعه می‌کنند. شیراز همچنین یکی از قطب‌های پیشرو در زمینه کاشت حلزون است.

استاندار فارس دانشگاه‌های این استان را ماموریت‌محور خواند و تصریح کرد: دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دانشگاه‌های مهم منطقه و کشور نقش کلیدی در تامین نیروی انسانی متخصص دارد، به طوری که عمده نیرو‌های فنی مورد نیاز پارس جنوبی از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه تامین می‌شوند.

امیری با اشاره به رویکرد دولت دکتر پزشکیان در زمینه مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی منطقه‌ای و استانی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور به استان‌ها این اختیار را داده است تا بر اساس ظرفیت‌های خود با کشور‌های دیگر روابط بین‌الملل برقرار کنند.

او افزود: فارس از یک سال گذشته تاکنون میزبان چهاردهمین سفیر بوده و همچنین ملاقات مدیر ارشد استان با پنج وزیر خارجه، ظرفیت‌های مطلوبی برای تعاملات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری فراهم کرده است.

استاندار فارس ضمن اشاره به پیشینه تاریخی ارتباط مردم فارس با کشور‌های آفریقایی و حضور مهاجران شیرازی در شمال آفریقا از بیش از ۱۵۰ سال پیش، بر آمادگی کامل استان برای همکاری همه‌جانبه با آفریقای جنوبی تاکید کرد و گفت: با توجه به اشتراکاتی که در سوابق دیپلماتیک و حضور در سازمان‌های بین‌المللی میان مدیر ارشد فارس و سفیر آفریقای جنوبی وجود دارد می‌توان به شکل‌گیری زمینه‌هایی برای همکاری‌های متقابل امیدوار بود.

او همچنین یادآور شد: گردشگری محور نخست توسعه فارس است که تصویب سند توسعه گردشگری در شورای برنامه‌ریزی استان گامی مهم برای تحقق این موضوع به شمار می‌رود.

امیری با اشاره به تحمیل جنگ‌های ناخواسته از سوی آمریکا و اسرائیل بر ملت ایران، پیشنهاد‌هایی در زمینه خرید نفت، برقراری پرواز‌های ماهان پس از پایان تنش‌ها و توسعه تبادلات اقتصادی را مطرح کرد و افزود: تحریم‌ها مسئله جدیدی نیست و با نگاهی به آمار صادرات و واردات غیرتحریمی می‌توان دریافت که مناسبات اقتصادی همواره روند رو به رشدی داشته است.

تعیین کارگروه تخصصی برای تدوین سند همکاری

استاندار فارس با هدف عملیاتی‌سازی توافقات، خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای تدوین سند همکاری مشترک شد و پیشنهاد داد که دو نماینده از هر دو طرف جهت شناسایی زمینه‌های همکاری و تنظیم سند نهایی تعیین شوند تا موارد اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

فرانسیس مُلوی در این دیدار با اشاره به جایگاه فارس در حوزه گردشگری از پیوند عمیق خود با فرهنگ و تمدن استان فارس خبر داد.

سفیر آفریقای جنوبی در تحلیل پتانسیل‌های اقتصادی، با مقایسه روند توسعه گردشگری در کشور خود با استان فارس، تأکید کرد: پتانسیل تمدنی استان فارس به گونه‌ای است که هیچ مانعی نمی‌تواند از تبدیل شدن این استان به مقصد نخست گردشگری جهان جلوگیری کند.

او ابراز امیدواری کرد: در پرتو تعاملات مثبتی که با نماینده عالی دولت در استان فارس خواهد داشت زمینه برای گسترش همکاری‌های فارس با آفریقای جنوبی بیش از پیش فراهم شود.

منبع:استانداری فارس