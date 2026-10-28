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بانوی ایرانی؛ از میدان علم و فناوری تا سکوی قهرمانی + فیلم

حضور زنان ایرانی در عرصه‌هایی، چون علم و فناوری، مسئولیت اجتماعی، خانواده و ورزش در هشت ماه گذشته، تصویری از الگوی سوم زن را ترسیم کرده که بر جمع میان هویت فرهنگی و دینی و پیشرفت اجتماعی تأکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهسا طاهری، پژوهشگر صنعت موشکی، افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران و مادر چهار فرزند، و زنان فعال در عرصه‌های اجتماعی و امدادرسانی، هر یک نمونه‌ای از حضور زنان ایرانی در میدان‌های متفاوت زندگی هستند. هم‌زمان، افتخارآفرینی ورزشکارانی چون فاطمه مجلل، ریحانه کریمی، ساغر مرادی و زهرا زارعی در رقابت‌های آسیایی، جلوه دیگری از این نقش‌آفرینی را به نمایش گذاشت؛ حضوری که علم، خانواده، مسئولیت اجتماعی و ورزش را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

الگوی سوم زن بر این نگاه استوار است که زنان برای حضور مؤثر در جامعه و پیشرفت علمی و اجتماعی، ناچار به کنار گذاشتن هویت دینی، فرهنگی یا خانوادگی خود نیستند. در هشت ماه گذشته، حضور زنان در مراسم تشییع شهدا، بیمارستان‌ها، رسانه‌ها، فعالیت‌های امدادی و عرصه‌های اجتماعی، خیابان را نیز به صحنه‌ای برای بروز این الگو تبدیل کرده است؛ الگویی که به‌جای ارائه تصویری یکسان از زنان، امکان‌های متنوعی برای حضور و نقش‌آفرینی آنان در جامعه فراهم می‌کند.

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