تیم ملی نونهالان ایران با برتری مقابل امارات به جمع ۸ تیم برتر سطح B جام جهانی زیر ۱۵ سال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نونهالان ایران در ادامه مسابقات سطح B فستیوال و جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان، پس از پیروزی ظهر امروز خود مقابل چین، امشب به مصاف امارات رفت و در نهایت مقابل این تیم به برتری ۳ بر ۲ رسید.

مهدی دهقان (یک) امیر محمد مشفقی (۲۳) و رضا نوروزی (۲۹) برای ایران گلزنی کردند تا شاگردان مصطفی قنبرپور با پیروزی در این مسابقه برای کسب رتبه‌های اول تا هشتم سطح B به رقابت‌های خود ادامه بدهند.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیرمحمد مشفقی، رضا نوروزی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب ابتدایی تیم نونهالان را در این مسابقه تشکیل دادند.

نکته قابل توجه این است کشور‌هایی مثل آرژانتین، ساحل عاج، سنگال، کاستاریکا، ازبکستان، کرواسی، انگلیس، ترکیه، مجارستان و پرتغال در حال حاضر پس از اتمام مرحله نخست مانند ایران در مرحله بعدی در جمع ۳۲ تیم سطح B حضور دارند.