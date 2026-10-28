باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان روز چهارشنبه تأکید کرد مقاومت در لبنان به مقابله با اشغالگری اسرائیل ادامه می‌دهد و تا زمانی که اشغالگری و تجاوزات ادامه داشته باشد، بحث درباره سلاح مقاومت مطرح نخواهد بود.

شیخ نعیم قاسم خواستار عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی بر اساس توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و استقرار ارتش لبنان در جنوب رود لیتانی شد.

او در بیانیه‌ای درباره تحولات سیاسی لبنان و منطقه، توافق چارچوب را به دلیل مغایرت با قانون اساسی، توافق طائف، قوانین کشور، سخنان رئیس‌جمهور و بیانیه دولت، فاقد مشروعیت دانست و آن را متضمن چشم‌پوشی از مؤلفه‌های قدرت لبنان و زمینه‌ساز اختلافات داخلی و بی‌ثباتی توصیف کرد.

شیخ نعیم قاسم مقاومت را راه مقابله با اشغالگری اسرائیل دانست و اعلام کرد جنگ‌های اسرائیل با هدف توسعه‌طلبی و ایجاد «اسرائیل بزرگ» انجام می‌شود. او با اشاره به توافق‌های پیشین، از جمله مادرید و اسلو، گفت این توافق‌ها مانع ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل نشده‌اند.

دبیرکل حزب‌الله همچنین مقاومت و فداکاری‌های مردم لبنان را عامل ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهدافش دانست و تأکید کرد ادامه مقاومت راه آزادسازی کامل خاک لبنان است. او نتایج انتخابات اسرائیل را نیز نشانه‌ای از شکست این رژیم توصیف کرد.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنانش درباره ایران گفت که پایداری این کشور اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سرنگونی و تجزیه ایران را ناکام گذاشته است. او همچنین توافق میان ایران و آمریکا را در شرایط کنونی عاملی برای تقویت موضع ایران دانست.

وی افزود تفاهم‌نامه به کاهش سطح تجاوزات علیه لبنان منجر شده و از تلاش‌های ایران برای توقف حملات اسرائیل و عقب‌نشینی نیرو‌های این رژیم از خاک لبنان قدردانی کرد.

قیمومیت آمریکا بر لبنان

نعیم قاسم بر ضرورت پایان دادن به «قیمومیت آمریکا بر تصمیم‌گیری‌های لبنان» تأکید کرد و مداخله در امور داخلی کشور را نقض حاکمیت ملی دانست. او گفت حزب‌الله اهمیتی نمی‌دهد چه کسی در اسرائیل حکومت می‌کند، اما اشغالگری نباید ادامه یابد و نیرو‌های اسرائیلی باید از خاک لبنان خارج شوند.

روابط حزب‌الله و جنبش امل

دبیرکل حزب‌الله بر پایبندی این گروه به وحدت ملی و آمادگی برای کمک به نزدیک کردن دیدگاه‌ها و حل اختلافات تأکید کرد. او همچنین روابط حزب‌الله با جنبش امل و متحدانش را مستحکم توصیف کرد و از توافق بر سر حاکمیت لبنان، نقش ارتش و مخالفت با فتنه و اختلافات داخلی سخن گفت.

بازسازی مناطق آسیب‌دیده

شیخ نعیم قاسم در زمینه بازسازی نیز بر تعهد حزب‌الله به اسکان آسیب‌دیدگان، مرمت خانه‌ها و بازسازی مناطق خسارت‌دیده تأکید کرد و خواستار ایفای مسئولیت‌های دولت لبنان و بهره‌گیری از کمک کشور‌های دوست و برادر شد.

او در پایان بار دیگر بر ادامه مقاومت در برابر اشغالگری، تکیه بر پایداری حامیان این گروه و دفاع از حاکمیت ملی لبنان تأکید کرد.

منبع: المیادین