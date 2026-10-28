امروز ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، برگزار شد. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه ایران در شاخص شدت مصرف انرژی وضعیت نامطلوبی دارد، اظهار کرد که هدف از تفاهم‌نامه با معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، ایجاد تقاضای مؤثر برای خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید با هدف کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی است. مأموریت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، کاهش مصرف انرژی بدون محدودیت در روش تحقق آن است؛ درحالی‌که معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی بر توسعه راهکار‌های فناورانه برای دستیابی به این هدف تمرکز دارند. بر همین اساس، توافق شد ظرفیت‌های این سه مجموعه برای حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف انرژی به کار گرفته شود.