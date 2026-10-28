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افزایش ۱۳۰ درصدی درخواست کمک‌هزینه سوخت در آمریکا + فیلم

افزایش قیمت گازوئیل به بیش از ۶ دلار در هر گالن، رشد ۱۳۰ درصدی درخواست‌ها برای دریافت کمک‌هزینه سوخت و افزایش هزینه گرمایش منازل، فشار فزاینده بحران سوخت بر رانندگان و خانواده‌های آمریکایی را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بحران تأمین سوخت در آمریکا، رانندگان خودروهای سنگین را با نگرانی‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری‌که برخی از آنان از کناره‌گیری از شغل خود سخن می‌گویند. قیمت گازوئیل هفته‌هاست بالاتر از ۶ دلار در هر گالن باقی مانده و تقریباً دو برابر سال گذشته شده است. هم‌زمان، هزینه سوخت گرمایشی منازل در ایالت نیوهمپشایر نیز نسبت به سال قبل ۷۴ درصد افزایش یافته است.

فشار هزینه‌ها به افزایش تقاضا برای حمایت مالی هم منجر شده است؛ به‌طوری‌که شمار درخواست‌های کمک‌هزینه سوخت در نیوهمپشایر ۱۳۰ درصد بیشتر شده و مراجعان درباره نحوه تأمین هزینه‌های پیش‌رو ابراز نگرانی می‌کنند. برخی شهروندان، تصمیم‌های دولت ترامپ و تداوم جنگ را از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند؛ چرخه‌ای که با تصمیم‌های نادرست و اقدامات پرهزینه آغاز می‌شود و بار اقتصادی آن در نهایت بر دوش مردم قرار می‌گیرد.

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