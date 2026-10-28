سرمربی تیم فوتبال استقلال از بازیکنان خود خواسته که شکست مقابل شباب الاهلی را فراموش و تنها به بازی با الشمال فکر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، از بازیکنان این تیم خواسته است شکست مقابل شباب الاهلی امارات را به فراموشی بسپارند و با تمرکز بر دیدار آینده برابر الشمال قطر، برای جبران نتیجه اخیر تلاش کنند.
 
استقلال در هفته سوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۲ بر صفر مقابل شباب الاهلی امارات شکست خورد تا نخستین باخت خود در فصل جاری را تجربه کند. شاگردان بختیاری‌زاده که پیش از این مسابقه برابر السد و الغرافه به پیروزی رسیده بودند، در دیدار با نماینده امارات نتوانستند روند موفقیت‌های خود را ادامه دهند.

با این حال، سرمربی آبی‌پوشان در نظر دارد تیمش با عبور از این نتیجه، تمام تمرکز خود را روی مسابقه بعدی قرار دهد. بر همین اساس، بختیاری‌زاده از بازیکنان استقلال خواسته است به جای درگیر ماندن با شکست برابر شباب الاهلی، برای دیدار حساس مقابل الشمال قطر آماده شوند و با تمرکز و انگیزه بیشتری در این مسابقه به میدان بروند.

استقلال در شرایطی باید خود را برای این دیدار آماده کند که کسب نتیجه مطلوب برابر نماینده قطر می‌تواند نقش مهمی در ادامه مسیر این تیم در رقابت‌های آسیایی داشته باشد. آبی‌پوشان پس از کسب دو پیروزی در دو مسابقه ابتدایی، با شکست برابر شباب الاهلی ۶ امتیازی باقی ماندند و حالا به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی هستند.

دیدار استقلال و الشمال قطر در چارچوب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا برگزار خواهد شد و شاگردان بختیاری‌زاده امیدوارند با کسب نتیجه‌ای مناسب، شکست اخیر را جبران کنند و شرایط خود را در جدول رقابت‌ها بهبود ببخشند.
 
استقلال برای این مسابقه همچنین با غیبت صالح حردانی روبه‌رو خواهد بود؛ مدافع آبی‌پوشان به دلیل دریافت کارت زرد و دو اخطاره شدن در دیدار مقابل شباب الاهلی، نمی‌تواند تیمش را برابر الشمال همراهی کند. این موضوع می‌تواند یکی از دغدغه‌های کادر فنی استقلال در انتخاب ترکیب و آماده‌سازی تیم برای مسابقه پیش رو باشد.
برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، سهراب بختیاری زاده
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