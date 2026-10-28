موافقت وزیر صمت با اجرای رویه ملوانی در بنادر کنارک و زرآباد؛ گامی بلند در توسعه تجارت مرزی سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان - داود شهرکی با اعلام این خبر خوش اظهار داشت: پیرو تاکید استاندار محترم مبنی بر اضافه شدن رویه ملوانی در سند توسعه استان و پیگیری های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با موافقت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، این موضوع به عنوان ماده ۱۲ در متن سند، برای استان منظور گردید.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: نظر به پیگیری های انجام شده مقرر شد بنادر مشمول در کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی و معیشت مرزنشینان مطرح و ابلاغ گردد که به درخواست اداره کل صمت استان سیستان و بلوچستان، این کارگروه در تاریخ ۳ آبان ماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت این اداره کل برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این نشست، دو بندر کنارک و زرآباد به عنوان بنادر مجاز برای اجرای رویه ملوانی مصوب گردید و بدین ترتیب یکی از بندهای سند توسعه استان مرتبط با وظابف وزارت صمت در استان اجرایی شد.

داود شهرکی این اقدام را گامی موثر در راستای توسعه تجارت مرزی، رونق اقتصادی و بهبود معیشت ساحل نشینان استان دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای این رویه زمینه ساز اشتغال و رونق فعالیت های اقتصادی در بنادر جنوبی استان شود.

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