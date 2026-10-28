حزب لیکود بدون ارائه شواهد علنی، احزاب عربی را به تقلب در انتخابات متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون ارائه شواهد علنی، احزاب عربی را به تقلب در انتخابات متهم کرد.

حزب لیکود بارها در جریان کارزار انتخاباتی به احزاب عربی حمله کرده بود. روز انتخابات نیز چهره‌های سرشناس فهرست‌های عربی، نتانیاهو را به دامن زدن به نفرت علیه شهروندان فلسطینی اسرائیل با هدف ترساندن رأی‌دهندگان و بسیج حامیان راست‌گرا متهم کردند.

اکنون لیکود در بیانیه‌ای که رسانه‌های اسرائیلی گزارش کرده‌اند، مدعی شده است: «انتخابات در اسرائیل به دست احزاب عربی حامی تروریسم و نابودی دولت یهودی، از طریق ارتکاب جرایم جدی، دزدیده شده است.»

این حزب بدون انتشار شواهد، احزاب عربی را به استفاده از نرم‌افزاری «ممنوع» برای بسیج رأی‌دهندگان و همچنین اقداماتی از جمله رشوه‌دهی، تهدید، خشونت و جعل متهم کرد و مدعی شد این اقدامات با هدف «دزدیدن انتخابات» انجام شده‌اند.

لیکود همچنین اعلام کرد شواهد ادعایی خود را به سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) و کمیته مرکزی انتخابات ارائه کرده است.

منبع: الجزیره