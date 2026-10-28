سرمربی تیم فوتبال استقلال به مدافعان این تیم هشدار داده است که جایگاه هیچ فردی در ترکیب ثابت نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - عملکرد بازیکنان خط دفاعی تیم فوتبال استقلال در دیدار مقابل شباب الاهلی امارات و اشتباهاتی که در جریان این مسابقه از سوی آبی‌پوشان رخ داد، باعث شده است سهراب بختیاری‌زاده نسبت به جایگاه بازیکنان در ترکیب اصلی به آنها هشدار دهد.

استقلال در هفته سوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۲ بر صفر مقابل شباب الاهلی شکست خورد تا نخستین باخت آسیایی خود در فصل جاری را تجربه کند. در این مسابقه، خط دفاعی آبی‌پوشان در چند صحنه با اشتباهات فردی و ناهماهنگی روبه‌رو شد و مهاجمان حریف توانستند از فضا‌های ایجادشده برای رسیدن به موقعیت گلزنی استفاده کنند.

این عملکرد در شرایطی رقم خورد که استقلال در دو دیدار ابتدایی خود مقابل السد و الغرافه به پیروزی رسیده بود و انتظار می‌رفت بازیکنان این تیم در ادامه رقابت‌ها نیز با تمرکز بیشتری در زمین حاضر شوند.

در همین راستا، سهراب بختیاری‌زاده به بازیکنان استقلال گوشزد کرده است که حضور در ترکیب اصلی تضمین‌شده نیست و هیچ بازیکنی نباید تصور کند صرفاً به دلیل قرار گرفتن در ترکیب تیم، در مسابقات آینده نیز به میدان خواهد رفت. سرمربی آبی‌پوشان با این هشدار به دنبال افزایش رقابت میان بازیکنان و بالا بردن سطح تمرکز و مسئولیت‌پذیری آنها در تمرینات و مسابقات است.

به نظر می‌رسد عملکرد مدافعان استقلال در دیدار‌های پیش رو، نقش مهمی در تصمیم‌های کادر فنی برای انتخاب ترکیب اصلی خواهد داشت و بازیکنان خط دفاعی برای حفظ جایگاه خود باید نمایش مطمئن‌تری ارائه دهند.

استقلال پس از شکست برابر شباب الاهلی باید خود را برای ادامه مسابقات آماده کند؛ دیدار‌هایی که می‌تواند فرصت مناسبی برای جبران نتیجه اخیر و بازگشت آبی‌پوشان به مسیر موفقیت باشد. با توجه به فشردگی رقابت‌ها و اهمیت کسب امتیاز، بختیاری‌زاده به دنبال آن است که بازیکنانش با کنار گذاشتن اشتباهات گذشته، با آمادگی و تمرکز بیشتری در بازی‌های آینده حاضر شوند.

 
برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، بازیکنان استقلال تهران
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