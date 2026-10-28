اسامی برگزیدگان مرحله نهایی سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱۴۰۵، پس از بررسی نتایج و تعیین رتبه‌ها در شورای برنامه‌ریزی المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور، برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم این دوره از المپیاد می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی این مرکز، درخواست صدور گواهی رتبه خود را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند.

همچنین برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی که در زمان ثبت‌نام واجد شرایط بوده و دوره کارشناسی خود را طی هشت نیم‌سال تحصیلی به پایان رسانده‌اند، برای بهره‌مندی از آیین‌نامه‌های پذیرش با آزمون و بدون آزمون استعداد‌های درخشان و معرفی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد، باید از ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد مراجعه و فرم درخواست معرفی‌نامه را به‌صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال کنند.

بر اساس این اطلاعیه، ارسال گواهی موقت فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی برای صدور معرفی‌نامه الزامی است.

همچنین شرکت‌کنندگان مرحله نهایی که نتایج آزمون آنها اعلام شده است، در صورت درخواست رسیدگی مجدد به برگه‌های آزمون، می‌توانند از ۱۶ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۵ درخواست خود را به نشانی پست الکترونیکی olympiad@Sanjesh.org ارسال کنند.

برچسب ها: المپیاد علمی دانشجویی ، سازمان سنجش کشور
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