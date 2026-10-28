باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دبیر انجمن صنایع همگن دارویی استان البرز با اشاره به جایگاه پیشتاز این استان در صنعت داروسازی کشور، بازگشت سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی و اصلاح سازوکارهای اقتصادی را از مهم‌ترین نیازهای این حوزه دانست.

جعفری در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان البرز اظهار داشت: این استان با برخورداری از مجموعه‌ای از شرکت‌های پیشرو، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت داروسازی کشور شناخته می‌شود و امسال نیز به‌عنوان پایلوت دارویی کشور معرفی شده است.

وی با مقایسه ظرفیت‌های تولیدی استان‌های مختلف، البرز را در کنار تهران، اصفهان، تبریز و مشهد، از مراکز کلیدی تولید دارو دانست.

جعفری با بیان اینکه طولانی بودن چرخه پرداخت مطالبات بیمه‌ای، یکی از بزرگترین چالش‌های این صنعت است، افزود: تأخیر در بازگشت سرمایه شرکت‌های تولیدی، تأمین سرمایه در گردش را با مشکل جدی مواجه کرده و مستقیماً بر روند تولید اثر منفی می‌گذارد.

دبیر انجمن صنایع همگن دارویی البرز همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای قیمت‌گذاری دارو، بر اهمیت توجه سیاست‌گذاران به شرایط اقتصادی تولیدکنندگان تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه، افزود: انجمن در تعامل با معاونت غذا و دارو و تشکل‌های تخصصی، پیگیر مسائل مربوط به تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد اولیه است و شرکت‌ها می‌توانند برای پیگیری تخصصی مشکلات خود به انجمن مراجعه کنند.

جعفری همچنین با اشاره به زیرساخت‌های شهرک صنعتی و دارویی برکت، پیشنهاد کرد: با توجه به حجم تردد و اهمیت این منطقه، ایجاد ایستگاه مترو برای دسترسی بهتر به این شهرک باید در دستور کار مسئولان عمرانی قرار گیرد.

وی در پایان برنامه رادیویی رهیافت با اشاره به اینکه حدود ۱۲۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در استان شناسایی شده‌اند، خاطرنشان کرد: نزدیک به نیمی از این مجموعه‌ها عضو انجمن هستند و ما از سایر تولیدکنندگان برای عضویت و همکاری‌های تخصصی دعوت می‌کنیم. وی همچنین از فارغ‌التحصیلان رشته‌های داروسازی و شیمی خواست تا برای اشتغال در این صنعت، رزومه خود را از طریق انجمن به شرکت‌های تولیدکننده ارائه دهند.