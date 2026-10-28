باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - کادر فنی تیم فوتبال استقلال پس از برگزاری دیدارهای این تیم مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا و استقلال خوزستان در لیگ برتر، جلسه‌ای با مصطفی متدین، مدیرعامل باشگاه برگزار خواهد کرد تا درباره شرایط فنی تیم و برنامه‌های تقویت آبی‌پوشان در نیم‌فصل به بحث و تبادل نظر بپردازد.

استقلال که در فصل جاری در دو جبهه لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ نخبگان آسیا به میدان می‌رود، با توجه به فشردگی مسابقات و نیاز به افزایش کیفیت فنی در برخی پست‌ها، باید برای ادامه رقابت‌ها برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. در همین راستا، قرار است کادر فنی استقلال پس از پشت سر گذاشتن دو دیدار پیش رو، ارزیابی خود از عملکرد بازیکنان و نقاط ضعف و قوت تیم را با مدیرعامل باشگاه در میان بگذارد.

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی نیازهای فنی استقلال برای حضور قدرتمندتر در ادامه فصل و ارائه فهرست بازیکنان موردنظر کادر فنی برای تقویت تیم در پنجره نقل‌وانتقالات نیم‌فصل خواهد بود. به نظر می‌رسد سرمربی آبی‌پوشان قصد دارد با ارزیابی شرایط فعلی تیم، نیازهای خود را در پست‌های مختلف مشخص کند تا مدیران باشگاه بر اساس اولویت‌های فنی برای جذب بازیکنان جدید اقدام کنند.

از سوی دیگر، وضعیت پنجره نقل‌وانتقالات استقلال و پرونده‌های حقوقی باشگاه نیز می‌تواند در برنامه‌ریزی برای جذب بازیکنان جدید نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. مدیران استقلال پیش از این بر تلاش برای فراهم کردن شرایط لازم جهت تقویت تیم با نظر سرمربی تأکید کرده‌اند و حالا نشست احتمالی کادر فنی با مدیرعامل می‌تواند گام دیگری در مسیر مشخص شدن برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان باشد.

استقلال ابتدا باید در لیگ نخبگان آسیا به مصاف الشمال قطر برود و سپس در رقابت‌های لیگ برتر برابر استقلال خوزستان قرار بگیرد. پس از این دو مسابقه، ارزیابی عملکرد تیم و بررسی نیازهای فنی برای ادامه فصل در دستور کار قرار خواهد گرفت تا آبی‌پوشان با برنامه‌ای مشخص‌تر برای نیم‌فصل دوم آماده شوند.

با توجه به اهمیت نتایج استقلال در رقابت‌های داخلی و آسیایی، تصمیم‌های اتخاذشده در این نشست می‌تواند در تعیین مسیر نقل‌وانتقالاتی باشگاه و میزان تغییرات احتمالی در ترکیب تیم طی نیم‌فصل تأثیرگذار باشد.