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انتخابات یا رقابت میان جنایتکاران؟ + فیلم

نتایج انتخابات اخیر رژیم اسرائیل و راه‌یابی ده‌ها چهره تندرو به کنست، گواهی از گسترش دیدگاه‌های افراطی علیه فلسطینیان و تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه این رژیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انتشار نتایج اولیه انتخابات، برخی رسانه‌های اسرائیلی از پایان مسیر سیاسی نتانیاهو سخن گفتند؛ اما راه‌یابی چهره‌هایی با مواضع افراطی‌تر به کنست، این تصور را تقویت کرد که مسئله فراتر از یک نخست‌وزیر و دولت خاص است. هم‌زمان، انتشار نظرسنجی‌هایی درباره حمایت بخش‌هایی از جامعه اسرائیل از اخراج فلسطینیان از غزه و اظهارات چهره‌هایی که خواهان محدودیت شدید کمک‌های انسانی به این منطقه هستند، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای برانگیخته است. در میان منتخبان جدید، افرادی دیده می‌شوند که سابقه اظهارات خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان را دارند.

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