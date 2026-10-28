نخست‌وزیر اسپانیا در پی برخورد دو قطار سریع‌السیر که ده‌ها کشته بر جای گذاشته، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی برخورد دو قطار سریع‌السیر در مرکز اسپانیا که دست‌کم ۶۸ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته، «پدرو سانچز» نخست‌وزیر این کشور، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

این حادثه در مسیر ریلی مادرید به سویا رخ داد؛ زمانی که یک قطار در حال حرکت با قطاری که متوقف شده بود، برخورد کرد و چند واگن از ریل خارج شد.

مقام‌های منطقه‌ای اعلام کردند که ۷۳ نفر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند و وضعیت ۱۵ نفر از آنها وخیم گزارش شده است. 

در همین حال، عملیات امداد و جست‌و‌جو در میان واگن‌های آسیب‌دیده ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

اسکار پوئنته، وزیر حمل‌ونقل اسپانیا گفت سامانه علائم ریلی که در صورت اشغال بودن مسیر پیش رو، قطار را به‌طور خودکار متوقف می‌کند، به‌دلیل نقص رایانه‌ای از کار افتاده بود. اما علت دقیق حادثه و احتمال خطای انسانی همچنان در دست بررسی است.

سانچز ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان گفت اگر نقص سامانه‌های ایمنی یا سهل‌انگاری عامل حادثه باشد، با آن به‌شدت برخورد خواهد شد. این سانحه دومین حادثه مرگبار ریلی اسپانیا در سال جاری است؛ پیش از این و در ماه ژانویه، در پی برخورد دو قطار در این کشور ۴۶ نفر کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند.

منبع: گاردین

برچسب ها: حادثه ریلی ، برخورد قطار ، اسپانیا
خبرهای مرتبط
شرکت هواپیمایی اسپانیا به‌ دلیل هزینه سوخت پروازهای زمستانی خود را محدود کرد
شمار کشته‌های برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا به ۶۴ نفر رسید
بازداشت ۱۲۸ نفر در ناآرامی‌های بارسلونا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز شمارش بیش از ۵۰۰ هزار رأی پاکتی دوگانه در انتخابات کنست
ترامپ دستور به ونس برای پیگیری مذاکرات با ایران را تکذیب کرد
هگست برنامه‌ریز ارشد نظامی پنتاگون را برکنار کرد
کره شمالی ۱۲ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریای شرقی شلیک کرد
گزارش وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک شناور در تنگه هرمز
طوفان حاره‌ای در سواحل شرقی هند دست‌کم ۶ کشته بر جا گذاشت
روسیه از سرنگونی ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی طی یک شب خبر داد
کره جنوبی گزینه‌های استقرار در تنگه هرمز را بررسی می‌کند
۴ شهید و بیش از ۴۰ زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه
آخرین اخبار
۴ شهید و بیش از ۴۰ زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه
کره جنوبی گزینه‌های استقرار در تنگه هرمز را بررسی می‌کند
روسیه از سرنگونی ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی طی یک شب خبر داد
گزارش وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک شناور در تنگه هرمز
طوفان حاره‌ای در سواحل شرقی هند دست‌کم ۶ کشته بر جا گذاشت
کره شمالی ۱۲ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریای شرقی شلیک کرد
هگست برنامه‌ریز ارشد نظامی پنتاگون را برکنار کرد
ترامپ دستور به ونس برای پیگیری مذاکرات با ایران را تکذیب کرد
آغاز شمارش بیش از ۵۰۰ هزار رأی پاکتی دوگانه در انتخابات کنست
قیمت گاز اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ یورو گذشت
اعلام سه روز عزای عمومی در اسپانیا در پی برخورد مرگبار دو قطار 
سازمان ملل بار دیگر خواستار پایان تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد
ادعای حزب لیکود: احزاب عربی انتخابات را دزدیده‌اند
آکسیوس: اسرائیل پس از بن‌بست انتخاباتی، با هفته‌ها کشمکش سیاسی رو‌به‌رو است
زلنسکی: مذاکره درباره مسائل سرزمینی فقط در سطح رؤسای جمهور انجام شود
دبیرکل حزب الله: با ادامه اشغالگری بحث درباره سلاح مقاومت منتفی است
ادعای ترامپ: نتانیاهو اکنون در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد
اتحادیه اروپا ممکن است پیشنهاد عضویت وابسته به کانادا را کنار بگذارد
اختلاف صهیونیست‌ها بر سر ایران؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نامزد مخالفان تاخت
آمریکا تحریم‌های جدیدی در ارتباط با کره شمالی اعمال کرد
۱۵ شهید در حمله ائتلاف سعودی به بازار و پمپ‌بنزین در یمن
مسکو: تاریخ مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین به‌زودی اعلام می‌شود
روس‌اتم شمار نیروهای خود در نیروگاه بوشهر را به ۲۰۰ نفر می‌رساند
شمار کشته‌های برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا به ۶۴ نفر رسید
ترکیه به روسیه و اوکراین درباره حملات در دریای سیاه هشدار داد
دومین حمله به فرودگاه عدن در یمن
ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کردند
شارجه امارات تمام سواحل خود را تعطیل کرد
پوتین: نظم تک‌قطبی جهان در حال فروپاشی است
فیلیپین در پی ذخیره نفت برای مقابله با پیامدهای جنگ علیه ایران