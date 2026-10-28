باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی برخورد دو قطار سریع‌السیر در مرکز اسپانیا که دست‌کم ۶۸ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته، «پدرو سانچز» نخست‌وزیر این کشور، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

این حادثه در مسیر ریلی مادرید به سویا رخ داد؛ زمانی که یک قطار در حال حرکت با قطاری که متوقف شده بود، برخورد کرد و چند واگن از ریل خارج شد.

مقام‌های منطقه‌ای اعلام کردند که ۷۳ نفر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند و وضعیت ۱۵ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

در همین حال، عملیات امداد و جست‌و‌جو در میان واگن‌های آسیب‌دیده ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

اسکار پوئنته، وزیر حمل‌ونقل اسپانیا گفت سامانه علائم ریلی که در صورت اشغال بودن مسیر پیش رو، قطار را به‌طور خودکار متوقف می‌کند، به‌دلیل نقص رایانه‌ای از کار افتاده بود. اما علت دقیق حادثه و احتمال خطای انسانی همچنان در دست بررسی است.

سانچز ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان گفت اگر نقص سامانه‌های ایمنی یا سهل‌انگاری عامل حادثه باشد، با آن به‌شدت برخورد خواهد شد. این سانحه دومین حادثه مرگبار ریلی اسپانیا در سال جاری است؛ پیش از این و در ماه ژانویه، در پی برخورد دو قطار در این کشور ۴۶ نفر کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند.

منبع: گاردین