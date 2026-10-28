معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر اهمیت استراتژیک دارو، از تلاش‌های این معاونت برای جلوگیری از هرگونه وقفه در زنجیره تولید و همچنین نظارت دقیق بر مدیریت پسماندهای دارویی جهت صیانت از سلامت عمومی خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به حساسیت بالای تامین دارو در نظام سلامت، تأکید کرد که این معاونت با همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول، برای حفظ تداوم تولید و نظارت بر فعالیت‌های صنعتی در استان تلاش می‌کند.

دایی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز در صنعت داروسازی، اظهار داشت: دارو یکی از حیاتی‌ترین کالاهای راهبردی کشور است و علیرغم چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، صنعت داروسازی توانسته است بخش مهمی از استقلال خود را حفظ نماید.

وی با اشاره به عملکرد این حوزه در دوران جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان افزود: حتی در مواردی که برخی از واحدهای تولیدی آسیب دیدند، تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفت تا با همراهی دانشگاه علوم پزشکی، فرایند تولید دارو با وقفه مواجه نشود.

معاون غذا و داروی البرز در ادامه با اشاره به چالش‌های زیرساختی، به موضوع تأثیر اختلال در تأمین انرژی بر کارخانه‌های دارویی پرداخت و گفت: جلوگیری از بروز اختلال در تولید، از اولویت‌های اصلی ماست و در این راستا با دستگاه‌های مسئول برای مدیریت بحران‌های انرژی مکاتبات لازم انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مسائل مربوط به شهرک صنعتی و دارویی برکت، از چالش‌هایی نظیر تأمین آب، فاضلاب و انشعابات یاد کرد و تصریح کرد: اگرچه بخشی از این مشکلات خارج از حوزه اختیارات مستقیم دانشگاه علوم پزشکی است، اما پیگیری آن‌ها با هماهنگی استانداری و تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد.

دایی در پاسخ به سؤال مربوط به مدیریت پسماندهای دارویی و اثرات زیست‌محیطی آن‌ها، تأکید کرد: نظارت بر مدیریت پسماند با همکاری معاونت بهداشتی و سازمان غذا و دارو انجام می‌شود تا از بروز هرگونه تهدید برای سلامت مردم ناشی از فعالیت‌های صنعتی جلوگیری شود.

این مسئول با اشاره به چالش‌های مالی زنجیره تأمین دارو، عدم بازگشت به‌موقع مطالبات و مسائل مربوط به سرمایه در گردش را از موانع اصلی دانست و افزود: چرخه تولید، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها به هم وابسته‌اند و هرگونه اختلال در پرداخت‌ها می‌تواند مستقیماً تأمین دارو برای بیماران را با مشکل مواجه کند.

وی در پایان برنامه رادیویی رهیافت تأکید کرد: برای استمرار تولید و تأمین پایدار دارو، باید توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها، منابع مالی و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.

برچسب ها: غذا و دارو ، پسماند دارویی
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