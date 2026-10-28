باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مسئول طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت از حمایت‌های گسترده این بنیاد از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه جدید با وزارت امور اقتصادی و دارایی، این تسهیلات می‌تواند تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای هر واحد صنعتی یا تجاری باشد.

پورقیومی، مسئول طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» با اشاره به اقدامات حمایتی این مجموعه اظهار داشت: بنیاد برکت در تمامی سطوح از کسب‌وکارهای خرد و کوچک گرفته تا بنگاه‌های بزرگ، در کنار آن‌هاست و در شرایط بحرانی و جنگی، اولویت اصلی ما حمایت از واحدهایی است که دچار آسیب فیزیکی شده‌اند.

وی با اشاره به سوابق حمایتی این بنیاد افزود: پیش از این نیز در جریان جنگ‌های اخیر، ۲۹۰ مورد تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد پایین ۴ درصد به کسب‌وکارها پرداخت شده بود و اکنون با تفاهم‌نامه جدید با وزارت اقتصاد، فرایند پرونده‌سازی برای حمایت‌های بزرگ‌تر در حال انجام است.

مسئول طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت با تأکید بر اینکه حمایت‌ها شامل واحدهای صنفی، صنعتی و حتی داروخانه‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تمرکز اصلی بر واحدهایی است که خسارت‌های فیزیکی ناشی از جنگ را متحمل شده‌اند.

پورقیومی همچنین در پاسخ به سؤال نحوه درخواست حمایت، راهنمایی کرد: «متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات تماس تسهیلگران به شبکه‌های تسهیلگری در شهرستان‌ها از طریق دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر نهادهای محلی مراجعه کنند. پس از بررسی وضعیت کسب‌وکار و احراز شرایط، پرونده جهت طی مراحل اداری و دریافت تسهیلات در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش بنیاد برکت در توسعه اشتغال، تأکید کرد که هدف این بنیاد تنها جبران بخشی از خسارت‌ها نیست، بلکه ایجاد کسب‌وکار جدید، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تکمیل ظرفیت‌های اشتغال‌زایی از اهداف اصلی این طرح است.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد برکت در جایگاه یک مجموعه حمایتی و در کنار دولت فعالیت می‌کند تا منابع موجود را در اولویت‌های تعیین‌شده به واحدهای نیازمند اختصاص دهد.