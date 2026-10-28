کارشناسان محیط زیست با هدف تغییر الگوی مصرف و کاهش تولید پسماند از مبدأ، پویش جدید «خرید هوشمند، خانه سبز» را در استان البرز کلید زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کارشناسان محیط زیست با هدف تغییر الگوی مصرف و کاهش تولید پسماند از مبدأ، پویش جدید «خرید هوشمند، خانه سبز» را در استان البرز کلید زدند. در این طرح قرار است با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، محلات و گروه‌های مردمی، مدیریت پسماند از قلب خانه‌ها آغاز شود.

 کارشناس محیط زیست با اشاره به ضرورت تغییر نگرش شهروندان نسبت به مدیریت پسماند، از آغاز آموزش‌های پویش «خرید هوشمند، خانه سبز» از ابتدای آبان‌ماه در استان البرز خبر داد و گفت: این پویش با تکیه بر ظرفیت محلات، خانواده‌ها، مدارس و گروه‌های مردمی، کاهش تولید زباله و تفکیک پسماند از مبدأ را دنبال می‌کند.

 آل‌عوض، کارشناس محیط زیست، در برنامه زنده «امروز البرز» با بیان اینکه مدیریت پسماند باید از خانه‌ها آغاز شود، اظهار کرد: در کرج ۲۲۰ محله وجود دارد و قرار است در این طرح، برای هر محله یک نفر مسئولیت پیگیری موضوع پاکیزگی و ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی را بر عهده بگیرد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی خانواده‌ها در کاهش تولید زباله افزود: بانوان، آقایان و فرزندان خانواده می‌توانند با رعایت اصول ساده مصرف و جداسازی زباله‌های تر و خشک، میزان پسماند تولیدی خانه را به حداقل برسانند.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به برنامه‌های آموزشی این پویش افزود:مدارس یکی از گروه‌های هدف اصلی هستند و برای انتقال مفاهیم زیست‌محیطی از ظرفیت هنر، قصه‌گویی، روایتگری، پرده‌خوانی و زنگ انشا استفاده خواهد شد تا کودکان و نوجوانان با شیوه‌های حفاظت از طبیعت آشنا شوند.

آل‌عوض با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف، به مخاطبان گفت: کاهش پسماند تنها به تفکیک زباله محدود نمی‌شود، بلکه خرید آگاهانه، پرهیز از مصرف‌گرایی، استفاده مجدد از وسایل و انتخاب کالاهای بادوام به جای محصولات یک‌بارمصرف نیز در این زمینه اهمیت دارد. وی همچنین بر مسئولیت تولیدکنندگان تأکید کرد که باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، محصولاتی با بسته‌بندی کمتر و قابلیت بازیافت بالا تولید کنند.

وی در ادامه با ارائه راهکارهای کاربردی در آشپزخانه، مدیریت صحیح مواد غذایی و جلوگیری از دورریز را از عوامل اصلی کاهش پسماند دانست. آل‌عوض همچنین با اشاره به تجربیات موفق در مدیریت پسماند، بر ضرورت مشارکت فعال شهروندان و گروه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: با کاهش تولید پسماند از مبدأ، علاوه بر حفاظت از محیط زیست، می‌توان هزینه‌های سنگین مدیریت و جمع‌آوری زباله را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داد.

برچسب ها: خانه سبز ، تولید زباله
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