باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان پس از تساوی بدون گل مقابل آرکاداغ ترکمنستان در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا، اظهار کرد: در ابتدا به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم. خیلی خوب بازی کرده و تمام نکات مدنظر ما در زمین انجام دادند. می‌دانستم آرکاداغ بیرون از خانه بسته بازی می‌کند و در این شرایط ایجاد موقعیت گل خیلی سخت است. با این حال شکل فوتبال‌مان خیلی خوب بود و مالکانه بازی کردیم. توانستیم روی دروازه حریف موقعیت گل ایجاد کنیم اما در زدن گل ناموفق بودیم . قطعا حریف در دیدار بعدی که بازی خانگی‌اش است، با این سر و شکل دفاع نمی‌کند. می‌توانیم در ترکمنستان به گل رسیده و ۳ امتیاز را به دست آوریم.

او درباره نفرات غایب گل‌گهر در بازی با آرکاداغ، گفت: در این مسابقه چند بازیکن خود را در اختیار نداشتیم اما نفرات جایگزین با همه وجود بازی کردند و از آنها راضی هستم. مقداری برای رسیدن به گل کم دقت بودیم و در دقایق پایانی موقعیت خیلی خوبی داشتیم که اگر مجید علیاری با دقت بیشتری ضربه می‌زد، می‌توانستیم برنده باشیم. در چنین دیدارهایی که حریف بسته بازی می‌کند، باید از کمترین فرصت خود استفاده کنید که متاسفانه ما این کار را انجام ندادیم.