سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر، به تشریح وضعیت تیمش برای بازی‌های آسیایی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان  پس از تساوی بدون گل مقابل آرکاداغ ترکمنستان در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا، اظهار کرد: در ابتدا به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم. خیلی خوب بازی کرده و تمام نکات مدنظر ما در زمین انجام دادند. می‌دانستم آرکاداغ بیرون از خانه بسته بازی می‌کند و در این شرایط ایجاد موقعیت گل خیلی سخت است. با این حال شکل فوتبال‌مان خیلی خوب بود و مالکانه بازی کردیم. توانستیم روی دروازه حریف موقعیت گل ایجاد کنیم اما در زدن گل ناموفق بودیم . قطعا حریف در دیدار بعدی که بازی خانگی‌اش است، با این سر و شکل دفاع نمی‌کند. می‌توانیم در ترکمنستان به گل رسیده و ۳ امتیاز را به دست آوریم.
 
او درباره نفرات غایب گل‌گهر در بازی با آرکاداغ، گفت: در این مسابقه چند بازیکن خود را در اختیار نداشتیم اما نفرات جایگزین با همه وجود بازی کردند و از آنها راضی هستم. مقداری برای رسیدن به گل کم دقت بودیم و در دقایق پایانی موقعیت خیلی خوبی داشتیم که اگر مجید علیاری با دقت بیشتری ضربه می‌زد، می‌توانستیم برنده باشیم. در چنین دیدارهایی که حریف بسته بازی می‌کند، باید از کمترین فرصت خود استفاده کنید که متاسفانه ما این کار را انجام ندادیم.
 
سرمربی گل‌گهر درباره میزبانی تاجیکستان از این بازی، گفت: از فدراسیون تاجیکستان و مردم خوب این کشور تشکر می‌کنم زیرا با وجود محرومیت از میزبانی در خانه، در تاجیکستان احساس غریبگی نمی‌کنیم. قطعا برگزار نشدن بازی در خانه و در حضور هواداران به ما آسیب می‌زند‌. جای حضور در استادیوم پر از تماشاگر خود، اینجا بازی می‌کنیم و تماشاگر کمی داریم. رفت و آمد نیز به ما آسیب می‌زند و در نیمه دوم، ۲ مصدوم دادیم. حتی پنج دقیقه آخر بازی را به دلیل مصدومیت، ۱۰ نفره بازی کردیم.
 
رحمتی ادامه داد: این موضوع تیم ما را خسته می‌کند. الان باید به ایران بازگردیم و بلافاصله به ترکمنستان برویم تا به فاصله ۶ روز بازی بعدی را انجام بدهیم. ای کاش این اتفاق می‌افتد تا مثل کشورهای دیگر که شرایط بی‌ثباتی دارند بتوانیم در ورزشگاه خودمان بازی کنیم. این ظلمی است که در حق فوتبال ایران در آسیا رخ می‌دهد.
 
او درباره سخت‌تر شدن شانس صعود تیمش به مرحله بعد، تصریح کرد: هنوز شانس صعود داریم زیرا باید یک بازی خانگی مقابل المحرق و یک دیدار مقابل حریف ترکمنستانی برگزار کنیم و برای صعود باید آرکاداغ را در خانه‌اش شکست بدهیم. در این حالت جای ما با این تیم در جدول عوض می‌شود. کار در نهایت به روز آخر در المحرق در تاجیکستان می‌رسد و یکی از شانس‌های اصلی صعود هستیم.
برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، مهدی رحمتی
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