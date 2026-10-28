باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی ـ حجت‌الاسلام طا‌ها توکلی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، با تبیین شرایط حساس کنونی و لزوم پیروی از رهنمود‌های رهبر انقلاب در حوزه‌های فکری و اجتماعی اظهار داشت: همان‌طور که مقام معظم رهبری بار‌ها بر ضرورت مجاهدت همه‌جانبه تأکید کرده‌اند، امروز نیز شناخت حق و حقیقت نیازمند اتکا به اصول بنیادین دین مبین اسلام است.

وی با یادآوری نقش‌آفرینی تاریخی زنان و مادران در تحولات صدر اسلام، واقعه عاشورا و استمرار آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: حضرت زهرا (س) در دوران خود برای دفاع از حریم ولایت و تبیین حق به میدان آمدند و امروز نیز بانوان متعهد ما با الگوگیری از آن الگو و اسوه تمام‌عیار، در صحنه‌های مختلف اجتماعی پیشتاز و نقش‌آفرین هستند.

حجت‌الاسلام توکلی در ادامه به تشریح چهار عامل بصیرت از منظر سیره فاطمی پرداخت و گفت: ایمان حقیقی نخستین گام در این مسیر است؛ ایمانی که باید به پاکی درونی، دوری از تعصب‌های بی‌جا و پرهیز از قضاوت‌های منفعت‌طلبانه منجر شود. ارادت به اهل‌بیت (ع) نیز جلوه‌ای از ایمان است که باید در عمل و پایبندی واقعی به آموزه‌های دینی متجلی گردد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان اقامه نماز را دومین عامل بصیرت برشمرد و با استناد به آیه شریفه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» خاطرنشان کرد: عبادتی که با خشوع و خضوع همراه باشد، انسان را از انحراف و منکرات بازداشته و اثرات آن در سلامت فردی و اجتماعی جامعه آشکار می‌شود.

وی اطاعت از حاکمیت دینی را سومین رکن کلیدی خواند و افزود: پایبندی عملی به احکام اسلامی و همگرایی با ارزش‌های دینی، ضامن نظم اجتماعی و افزایش هوشیاری عمومی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

حجت‌الاسلام توکلی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پیام‌های راهگشای رهبر معظم انقلاب خطاب به نسل جوان و دانشگاهی پیرامون اهمیت مجاهدت علمی و اجتماعی، جهاد را چهارمین عامل عزت و اقتدار امت اسلامی دانست و تأکید کرد: جهاد تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش مستمر در عرصه‌های ایمان، علم، آینده‌نگری و مسئولیت‌پذیری، بستر اصلی استقلال و آزادی جامعه است و پرچم سرخ عاشورا نیز نماد جاودانه استمرار این مطالبه‌گری حق‌طلبانه محسوب می‌شود.