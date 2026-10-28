بارش باران، رعدوبرق و تندباد در راه البرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقیآبی، مدیرکل هواشناسی استان البرز، با اعلام این خبر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی حاکی از آن است که از فردا (پنجشنبه) عصر تا شنبه بعدازظهر، فعالیت متناوب سامانه بارشی تندری در منطقه البرز مرکزی موجب رگبار و رعدوبرق، وزش باد لحظهای شدید و در برخی ساعات مهآلودگی خواهد شد.
نوع مخاطره:
رگبار و رعدوبرق، مهآلودگی، وزش باد لحظهای شدید و در پارهای نقاط خیزش گردوخاک.
اثرات مخاطرهآمیز:
آبگرفتگی موقت معابر و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلهای فصلی
لغزندگی سطح جادهها و اختلال در تردد شهری و بینشهری
خطر سقوط واریزه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی
آسیب به سازههای موقت و سست
توصیههای مدیریت بحران و هواشناسی
۱. پرهیز از سفرهای غیرضروری و احتیاط کامل هنگام تردد در محورهای کوهستانی.
۲. خودداری جدی از توقف و اسکان در حریم رودخانهها، مسیلها و دامنه کوهها.
۳. احتیاط لازم در انجام فعالیتهای کوهنوردی با توجه به احتمال رعدوبرق و سقوط واریزه.