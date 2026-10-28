بارش باران، رعدوبرق و تندباد در راه البرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی‌آبی، مدیرکل هواشناسی استان البرز، با اعلام این خبر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی حاکی از آن است که از فردا (پنجشنبه) عصر تا شنبه بعدازظهر، فعالیت متناوب سامانه بارشی تندری در منطقه البرز مرکزی موجب رگبار و رعدوبرق، وزش باد لحظه‌ای شدید و در برخی ساعات مه‌آلودگی خواهد شد.

نوع مخاطره:

رگبار و رعدوبرق، مه‌آلودگی، وزش باد لحظه‌ای شدید و در پاره‌ای نقاط خیزش گردوخاک.

اثرات مخاطره‌آمیز:

آبگرفتگی موقت معابر و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی

لغزندگی سطح جاده‌ها و اختلال در تردد شهری و بین‌شهری

خطر سقوط واریزه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی

آسیب به سازه‌های موقت و سست

توصیه‌های مدیریت بحران و هواشناسی

۱. پرهیز از سفرهای غیرضروری و احتیاط کامل هنگام تردد در محورهای کوهستانی.

۲. خودداری جدی از توقف و اسکان در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دامنه کوه‌ها.

۳. احتیاط لازم در انجام فعالیت‌های کوهنوردی با توجه به احتمال رعدوبرق و سقوط واریزه.