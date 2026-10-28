فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف بیش از ۵۰ دستگاه مانیتور قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ غلامرضا براتی گفت: عوامل گشت خودرویی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم حين گشت زنی در شهرک لبن به يک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل مانیتور قاچاق مشکوک و جهت بررسی بيشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از داخل خودروی توقيف شده، ۵۸ دستگاه ماینتور به همراه ۳ عدد جعبه پایه مانیتور قاچاق و فاقد هرگونه مجوز کشف و يک نفر در اين رابطه دستگير شد.

 این مقام انتظامی ادامه داد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی تقریبی، مانیتورهای مکشوفه، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: قاچاق کالا ، مبارزه با قاچاق
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