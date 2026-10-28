مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از کشف دو کیلوگرم طلای آب‌شده بدل و شمش مس به ارزش اعلام‌شده ۵۴۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک واحد خریدوفروش طلا خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - وحید کریمی،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم بعدازظهر چهارشنبه از کشف اقلام تقلبی در جریان بازرسی مشترک از یک واحد فعال در حوزه خریدوفروش طلای آب‌شده در قم خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در چارچوب طرح تشدید نظارت بر بازار و با حضور بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان اتحادیه صنف طلا و جواهر و مأموران کلانتری و آگاهی انجام شد.

مدیرکل صمت قم با اشاره به اقلام کشف‌شده افزود: در جریان این بازرسی، طلای آب‌شده بدل و شمش مس شناسایی شد و یک دستگاه شماره‌کوب نیز از این واحد توقیف شد.

وی افزود: بر اساس گزارش اولیه، اقلام مکشوفه برای تبدیل به طلای کم‌عیار و عرضه به مشتریان آماده شده بود که در پی آن برای واحد مذکور صورتجلسه تخلف تنظیم شد.

وی گفت: در ادامه این عملیات، متصدی واحد از سوی مأموران کلانتری و آگاهی بازداشت شد و اقلام کشف‌شده برای بررسی‌های بیشتر و رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی و اقتصادی، موضوع را از طریق مجاری تعیین‌شده اطلاع دهند.

کریمی تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و سایر تخلفات از طریق سامانه ۱۲۴ قابل اعلام به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قم است.

برچسب ها: طلای تقلبی ، صمت قم
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