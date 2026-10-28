آیت‌الله یزدان‌پناه گفت: جمهوری اسلامی اندیشه خود را از هم‌عهدی با ولایت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی- آیت‌الله یزدان‌پناه، استاد حوزه و دانشگاه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفت: در این جمع دانشجویی یکی از اموری که باید با پیام اخیر رهبری درک کنیم، مسئله ولایت و هم‌عهدی با ولایت است. گمانم بر این است که جمهوری اسلامی هویت خود را از اینجا می‌گیرد؛ چراکه اساس نظام اسلامی بر اساس اندیشه ولایت است؛ اندیشه ویژه‌ای که با تفاسیر مدرن امروزی سازگار نیست. 

آیت‌الله یزدان‌پناه ادامه داد: ولایت الهی انسان را به عهد و پیمان با امام پیوند می‌دهد. همان‌طور که در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئله هم‌عهدی اشاره شد، دانشجویان پرشور و باانگیزه نیز اعلام می‌کنند که تا پایان مسیر در کنار ایشان خواهند ماند.

برچسب ها: اندیشه ولایت ، رهبری ، جمهوری اسلامی
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