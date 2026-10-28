باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با ۱۳۰ رأی موافق در برابر ۱۷ رأی مخالف، قطعنامه‌ای در محکومیت تحریم اقتصادی آمریکا علیه کوبا تصویب کرد. این سی‌وچهارمین سال متوالی است که این نهاد خواستار پایان این محدودیت‌ها می‌شود.

این قطعنامه از نظر حقوقی الزام‌آور نیست، اما بازتاب‌دهنده دیدگاه جامعه بین‌المللی درباره تحریم‌هایی است که چندین دهه ادامه داشته‌اند. این رأی‌گیری در شرایطی انجام شد که کوبا با تشدید بحران مالی روبه‌رو است و واشنگتن فشار‌ها بر هاوانا را افزایش داده است.

تنش‌ها همچنین پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا افزایش یافته است؛ او مدعی شده بود کشتی‌های جنگی آمریکا ممکن است پس از بازگشت از جنگ با ایران، در کوبا توقف کنند.

منبع: بریکینگ نیوز