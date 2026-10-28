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چگونه می‌توان هزینه جنگ را برای اسرائیل افزایش داد؟ + فیلم

ایران با تغییر محاسبات رژیم اسرائیل و افزایش هزینه‌های احتمالی جنگ، می‌تواند مانع تبدیل تل‌آویو به موتور محرک حمله نظامی آمریکا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه به وقت ایران از شبکه خبر بررسی شد که هدف آمریکا و اسرائیل لزوماً سرنگونی نظام یا نابودی کامل برنامه هسته‌ای و موشکی ایران از طریق اقدام نظامی نیست، بلکه افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی برای فراهم کردن زمینه اقدامات بعدی در ماه‌های آینده است. از این منظر، اتکا به آمریکا و اختلاف احتمالی ترامپ و نتانیاهو می‌تواند در محاسبات ایران اهمیت داشته باشد.

راهکار مورد بحث، تغییر محاسبات اسرائیل از طریق ایجاد بازدارندگی در برابر تهدید زیرساخت‌های حیاتی آن است. با توجه به وابستگی اسرائیل به تأسیسات آب‌شیرین‌کن، برق و گاز و محدودیت ارتباط شبکه برق آن با کشور‌های همسایه، این رویکرد می‌تواند هزینه‌های احتمالی جنگ را برای تل‌آویو افزایش دهد و آن را به مخالفت با حمله آمریکا به ایران سوق دهد.

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