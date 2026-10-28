مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۸۰۰ جلد سند مالکیت شهرها و روستاهای زیر ۲۵ هزار نفر صادر شده که ۷۰ درصد برنامه توسعه در این بخش تحقق یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محموداکبری فضلی چهارشنبه در نشست شورای معاونین این اداره کل بیان کرد: از ابتدای برنامه سوم توسعه تاکنون در راستای این تفاهم‌نامه، حدود ۱۹۰ هزار سند مالکیت برای روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: در حال حاضر، ۲ هزار و ۱۸۸روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد که برای ۲ هزار و ۱۵۴ روستا، معادل ۹۸ درصد آن طرح هادی تهیه شده است.

وی ادامه داد: همچنین با رونمایی از سامانه ساختار، امکان بررسی برخط کاربری و محدوده املاک روستایی و دسترسی آسان به اطلاعات طرح‌های هادی با هدف جلوگیری از رانت و شفافیت فراهم شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه، مردم می‌توانند در هر زمان از وضعیت ملک مورد نظر خود مطلع شوند و بررسی کنند که ملک در داخل یاخارج از محدوده روستا قرار دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره بر اهمیت صدور اسناد مالکیت در ایجاد امنیت حقوقی، رونق اقتصادی و توسعه پایدار مناطق روستایی گفت: از ابتدای برنامه سوم توسعه بیش از ۱۴۰ هزار جلد سند مالکیت برای املاک روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر در خوزستان صادر شده است.