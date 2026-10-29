باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رویترز در گزارشی به بررسی پیامد‌های نتیجه انتخابات اخیر صهیونیست‌ها برای دولت دونالد ترامپ پرداخته و تأثیر آن بر سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران، جنگ غزه و روابط واشنگتن و تل‌آویو را تحلیل کرده است.

این خبرگزاری نوشت: با مشخص نشدن برنده قطعی در انتخابات سرزمین‌های اشغالی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است با دوره‌ای طولانی از بلاتکلیفی روبه‌رو شود؛ آن هم در شرایطی که او در سراسر منطقه با چالش‌هایی از سوی ایران و غزه مواجه است.

بلوک راست‌گرای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بیشترین کرسی‌های پارلمان را در انتخابات به دست آورد، اما نتوانست اکثریت را کسب کند؛ این در حالی است که ترامپ از نتانیاهو در آستانه انتخابات حمایت کرده بود.

اکنون اگرچه نتانیاهو در موقعیت بهتری نسبت به رقیب خود به نظر می‌رسد، اما بر اساس پیش‌بینی‌ها هیچ‌یک از دو طرف مسیر روشنی برای تشکیل کابینه ندارد. اکنون به نظر می‌رسد روسای احزاب وارد دوره‌ای از مذاکرات دشوار و طولانی برای تشکیل ائتلاف شوند؛ دوره‌ای که ممکن است حتی به برگزاری انتخابات دیگری نیز بینجامد، در حالی که نتانیاهو به‌طور موقت و در مقام نخست‌وزیر موقت به کار خود ادامه می‌دهد.

نتیجه انتخابات بر روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی تأثیر خواهد گذاشت؛ روابطی که جنگ با ایران، جنگ در غزه و نشانه‌های کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا محور‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند. این بلاتکلیفی در مقطع حساسی برای ترامپ رخ داده است؛ زمانی که او و نتانیاهو تهدید کرده‌اند حملات جدیدی را علیه ایران آغاز کنند.

آرون دیوید میلر، مشاور پیشین خاورمیانه در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، گفت: «سیاست اسرائیل می‌تواند آشفته باشد. از نگاه آمریکا، بهتر است اوضاع روشن‌تر شود، اما گفتن این حرف آسان‌تر از عملی کردن آن است».

نتانیاهو تنها نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که رئیس‌جمهور آمریکا در دوران فعالیت سیاسی خود با او همکاری کرده است. از طرف دیگر، آیزنکوت تاکنون هرگز با ترامپ دیدار نکرده است.

برخی تحلیلگران معتقدند تشکیل یک ائتلاف بین نتانیاهو و آیزنکوت که نتانیاهو همچنان در رأس آن باشد، می‌تواند منافع ترامپ را تأمین کند. با این حال، هیچ‌یک از دو طرف تاکنون تمایلی به پیمودن این مسیر نشان نداده‌اند.

انتخابات چه معنایی برای جنگ با ایران دارد؟

یکی از پرسش‌های اصلی این است که ترامپ در ادامه جنگ با ایران چه رویکردی در پیش می‌گیرد. این جنگ با اختلال در عرضه جهانی انرژی، افزایش قیمت بنزین در آمریکا و کاهش محبوبیت ترامپ، هزینه‌های سیاسی برای او به همراه داشته است.

ترامپ پیش‌تر از نتانیاهو حمایت کرده و گفته بود می‌خواهد او در قدرت بماند تا به پایان دادن به جنگ با ایران کمک کند. او همچنین احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را مطرح کرده است. برخی منتقدان معتقدند نتانیاهو ممکن است از تشدید درگیری برای تقویت موقعیت سیاسی خود بهره ببرد.

با این حال، به گفته جاناتان پانیکوف، معاون پیشین افسر اطلاعات ملی آمریکا در امور آسیای غربی، اگر ترامپ تصمیم به تشدید جنگ با ایران بگیرد، بعید است نخست وزیر رژیم صهیونیستی با او اختلاف جدی داشته باشد.

اوضاع کنونی برای غزه چه پیامد‌هایی خواهد داشت؟

صرف‌نظر از اینکه نخست وزیر آینده رژیم صهیونیستی چه کسی باشد، بعید است سیاست‌های این رژیم در قبال فلسطینیان تغییر اساسی کند. بنابراین، چشم‌انداز روشنی برای پایان بن‌بست صلح در غزه وجود ندارد.

آیزنکوت که در جنگ غزه پسر و دو برادرزاده‌اش را از دست داده، در انتخابات بر سابقه نظامی خود تأکید کرد و خود را چهره‌ای میانه‌رو معرفی کرد. او وعده داده از متحدان راست افراطی نتانیاهو فاصله بگیرد، اما با رویکرد سخت‌گیرانه امنیتی رژیم مخالفتی ندارد.

آیزنکوت نیز مانند نتانیاهو با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف است و خواستار نابودی حماس شده است.

انزوای فزاینده رژیم صهیونیستی به چه سمتی پیش می‌رود؟

بی‌ثباتی سیاسی در رژیم صهیونیستی ممکن است هم‌زمان با افزایش احتمال تسلط دموکرات‌ها بر یکی از دو مجلس یا هر دو مجلس کنگره آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای ادامه یابد. چنین تغییری می‌تواند فشار برای محدود کردن کمک‌های مالی و ارسال سلاح به این رژیم را افزایش دهد.

همچنین برخی از حامیان جنبش «ماگا» ترامپ، می‌گویند که نتانیاهو ترامپ را گمراه کرده و به او قبولانده بود که ایران به‌راحتی قابل شکست دادن است. آنها می‌گویند پیش از همه اینها، ترامپ در کارزار انتخاباتی خود برای دور دوم ریاست‌جمهوری وعده داده بود از مداخله نظامی در کشور‌های خارجی پرهیز کند.

ترامپ در ماه ژوئن به نتانیاهو درباره افزایش انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی هشدار داده بود. به باور بسیاری از تحلیلگران، حتی تشکیل کابینه جدید نیز ممکن است نتواند این روند را متوقف کند.

منبع: رویترز