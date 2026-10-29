وینگر ازبکستانی پرسپولیس با رفع مصدومیتش قادر به همراهی سرخپوشان در بازی با نساجی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که اوستون اورونوف وینگر ازبکستانی پرسپولیس به دلیل مصدومیت در مسابقه قبلی سرخپوشان برابر فولاد خوزستان غایب بود و خبر‌هایی در مورد احتمال نرسیدن او به مسابقه برابر نساجی هم مطرح شد، اما  این بازیکن  به شرایط بازی رسیده و برای دیدار شنبه آینده با نساجی در دسترس کادر فنی قرار دارد.

به هر حال باید دید مهدی تارتار در بازی با نساجی از اورونوف در ترکیب اصلی استفاده می‌کند و یا باز هم به عنوان بازیکن تعویضی از او بهره می‌برد.  

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نساجی در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال روز شنبه ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه قائمشهر برگزار می‌شود.  

 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکن خارجی پرسپولیس
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