باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شاخص گاز طبیعی اروپا روز چهارشنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کرد.

این شاخص تا ساعت ۱۵:۳۰ به وقت گرینویچ با رشد ۴.۳۵ درصدی به ۱۰۰ یورو رسید و در حال حاضر اندکی پایین‌تر از این سطح قرار دارد.

تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی اروپا در زمستان را افزایش داده است؛ به‌ویژه آنکه جریان گاز طبیعی مایع از خلیج فارس که پیش‌تر نزدیک به یک‌پنجم عرضه جهانی را تشکیل می‌داد، با نگرانی‌هایی روبه‌رو شده است.

این تحولات قیمت نفت خام، سوخت‌های حمل‌ونقل، گاز طبیعی، برق و مواد غذایی را افزایش داده است. بهای معاملات آتی نفت برنت نیز با رشد ۲.۲ درصدی به ۱۱۶ دلار در هر بشکه رسید و قیمت سوخت گرمایشی با افزایش ۱.۶ درصدی به ۴.۸ دلار در هر گالن صعود کرد.

بازار‌ها انتظار دارند قیمت گاز طبیعی دست‌کم تا یک سال دیگر بالا بماند؛ حتی اگر درگیری‌ها پایان یابد و زمستانی با هوای معتدل در پیش باشد. اروپا باید ذخایر گازی خود را که به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده رسیده‌اند، دوباره پر کند.

افزایش هزینه عمده‌فروشی گاز به‌تدریج در قبوض انرژی خانوار‌ها و صنایع منعکس می‌شود؛ زیرا نیروگاه‌های گازسوز معمولاً در ساعات اوج تقاضا، قیمت برق را تعیین می‌کنند.

منبع: آناتولی