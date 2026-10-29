بایرن مونیخ در دور دوم جام حذفی آلمان ماگدبورگ را مقتدرانه شکست داد و راهی دور بعدی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب دور دوم جام حذفی آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی خود آلیانز آرنا میزبان ماگدبورگ بود که در رده پنجم بوندسلیگا ۲ قرار دارد.

میشل اولیسه در دقیقه ۱۰ گل نخست باواریایی‌ها را زد، اما در دقیقه ۱۵ ژوکوفسکی بازی را به تساوی کشاند تا شاگردان کمپانی متوجه شوند که نباید حریف خود را دستکم بگیرند.

اسماعیل سیباری در دقیقه ۲۱ گل دوم تیمش را زد و نیمه اول با برتری ۲ - ۱ بایرن مونیخ به پایان رسید.

در نیمه دوم بایرن‌مونیخ تیم برتر میدان بود و میشل اولیسه از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۵۰ گل سوم تیمش را زد.

در ادامه آلفونسو دیویس، براون و برایبر در دقایق ۷۰، ۷۳ و ۳+۹۰ برای بایرن‌مونیخ گلزنی کردند تا باواریایی‌ها با نتیجه ۶ - ۱ به برتری برسند.