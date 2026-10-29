منچسترسیتی در دیداری دشوار در ضربات پنالتی موفق شد برایتون را شکست داده و راهی دور بعدی جام اتحادیه انگلیس شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب دور چهارم جام اتحادیه انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش اتحاد میزبان برایتون بود که در دور قبلی منچستریونایتد را در ورزشگاه اولدترافورد مغلوب کرده بود.

برخلاف انتظارات مالک یالکویه در دقیقه ۳۰ دروازه منچسترسیتی را باز کرد، اما در دقیقه ۴۰ متئو کواچیچ گل تساوی بخش را زد.

نیمه اول با تساوی به پایان رسید، اما برایتون در نیمه دوم بازی را بهتر شروع کرد و در دقیقه ۴۷ جورجینیو روتر گل دوم برایتون را زد.

در ادامه فشار من سیتی برای زدن گل تساوی بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۷۲ ویتور ریس گل تساوی را زد.

پس از تساوی بازی ۲ تیم هرچه زدند به در بسته خورد تا تکلیف تیم برنده به ضربات نفس گیر پنالتی کشیده شود که درنهایت سیتیزن‌ها با نتیجه ۴ - ۳ به برتری رسیدند و راهی دور بعدی شدند.