باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مرندی کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با یک شبکه انگلیسی، با پاسخ‌های قاطع به مجری، سیاست‌های غرب در قبال ایران و رژیم اسرائیل را به چالش کشید.

مرندی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تهدید برای رژیم اسرائیل ایران نیست، بلکه «انسانیت» است، یادآور شد: زمانی که ایران با آپارتاید در آفریقای جنوبی مخالف بود، دولت بریتانیا از آن رژیم حمایت می‌کرد.

او همچنین با اشاره به همکاری نظامی لندن با واشنگتن تصریح کرد: وقتی بریتانیا پایگاه‌هایش را در اختیار بمب‌افکن‌های آمریکایی می‌گذارد، در جنگ و کشتار کودکان ایرانی شریک است.