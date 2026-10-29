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مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم

محمد مرندی در پاسخ به مجری انگلیسی گفت بزرگ‌ترین تهدید برای رژیم اسرائیل ایران نیست، بلکه «انسانیت» است و افزود وقتی بریتانیا پایگاه‌هایش را در اختیار بمب‌افکن‌های آمریکایی می‌گذارد، در جنگ و کشتار کودکان ایرانی شریک است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مرندی کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با یک شبکه انگلیسی، با پاسخ‌های قاطع به مجری، سیاست‌های غرب در قبال ایران و رژیم اسرائیل را به چالش کشید.

مرندی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تهدید برای رژیم اسرائیل ایران نیست، بلکه «انسانیت» است، یادآور شد: زمانی که ایران با آپارتاید در آفریقای جنوبی مخالف بود، دولت بریتانیا از آن رژیم حمایت می‌کرد.

او همچنین با اشاره به همکاری نظامی لندن با واشنگتن تصریح کرد: وقتی بریتانیا پایگاه‌هایش را در اختیار بمب‌افکن‌های آمریکایی می‌گذارد، در جنگ و کشتار کودکان ایرانی شریک است.

 

 

 

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