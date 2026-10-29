باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شمارش آرای پاکتی دوگانه در اسرائیل از صبح پنجشنبه آغاز شد؛ آرایی که می‌توانند بر توزیع نهایی کرسی‌های پارلمان تأثیر بگذارند.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد پس از شمارش تمام آرای عادی، پیش‌بینی می‌شود بلوک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۵۳ کرسی و بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار ۴۸ کرسی به دست آورند. احزاب عمدتاً عرب نیز در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند.

بر اساس این برآورد، هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به حدنصاب ۶۱ کرسی برای کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ عضوی رژیم صهیونیستی نمی‌رسند.

پیش‌بینی می‌شود فهرست مشترک ۱۲ کرسی و فهرست متحد عربی (رَعَم) هفت کرسی به دست آورند؛ در نتیجه، احزاب عرب به مجموع بی‌سابقه ۱۹ کرسی دست خواهند یافت.

آرای پاکتی دوگانه مربوط به افرادی است که خارج از حوزه رأی‌گیری ثبت‌شده خود رأی می‌دهند؛ از جمله نظامیان، دیپلمات‌ها، نیرو‌های پلیس و ساکنان آواره. مقام‌های انتخاباتی ابتدا مشخصات هویتی روی پاکت بیرونی را برای جلوگیری از رأی‌دهی تکراری بررسی می‌کنند و سپس پاکت را از برگه رأی بی‌نام جدا می‌کنند.

شبکه عمومی پخش اسرائیل اعلام کرد انتظار می‌رود شمارش این آرا تا عصر پنجشنبه به پایان برسد.

منبع: خبرگزاری آناتولی