شمارش بیش از ۵۰۰ هزار رأی پاکتی در اسرائیل آغاز شده است، اما پیش‌بینی می‌شود هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت پارلمان دست نیابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شمارش آرای پاکتی دوگانه در اسرائیل از صبح پنجشنبه آغاز شد؛ آرایی که می‌توانند بر توزیع نهایی کرسی‌های پارلمان تأثیر بگذارند.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد پس از شمارش تمام آرای عادی، پیش‌بینی می‌شود بلوک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۵۳ کرسی و بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار ۴۸ کرسی به دست آورند. احزاب عمدتاً عرب نیز در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند.

بر اساس این برآورد، هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به حدنصاب ۶۱ کرسی برای کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ عضوی رژیم صهیونیستی نمی‌رسند.

پیش‌بینی می‌شود فهرست مشترک ۱۲ کرسی و فهرست متحد عربی (رَعَم) هفت کرسی به دست آورند؛ در نتیجه، احزاب عرب به مجموع بی‌سابقه ۱۹ کرسی دست خواهند یافت.

آرای پاکتی دوگانه مربوط به افرادی است که خارج از حوزه رأی‌گیری ثبت‌شده خود رأی می‌دهند؛ از جمله نظامیان، دیپلمات‌ها، نیرو‌های پلیس و ساکنان آواره. مقام‌های انتخاباتی ابتدا مشخصات هویتی روی پاکت بیرونی را برای جلوگیری از رأی‌دهی تکراری بررسی می‌کنند و سپس پاکت را از برگه رأی بی‌نام جدا می‌کنند.

شبکه عمومی پخش اسرائیل اعلام کرد انتظار می‌رود شمارش این آرا تا عصر پنجشنبه به پایان برسد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، کنست
خبرهای مرتبط
ادعای حزب لیکود: احزاب عربی انتخابات را دزدیده‌اند
آکسیوس: اسرائیل پس از بن‌بست انتخاباتی، با هفته‌ها کشمکش سیاسی رو‌به‌رو است
ادعای ترامپ: نتانیاهو اکنون در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای حزب لیکود: احزاب عربی انتخابات را دزدیده‌اند
اعلام سه روز عزای عمومی در اسپانیا در پی برخورد مرگبار دو قطار 
دبیرکل حزب الله: با ادامه اشغالگری بحث درباره سلاح مقاومت منتفی است
قیمت گاز اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ یورو گذشت
سازمان ملل بار دیگر خواستار پایان تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد
آکسیوس: اسرائیل پس از بن‌بست انتخاباتی، با هفته‌ها کشمکش سیاسی رو‌به‌رو است
زلنسکی: مذاکره درباره مسائل سرزمینی فقط در سطح رؤسای جمهور انجام شود
آغاز شمارش بیش از ۵۰۰ هزار رأی پاکتی دوگانه در انتخابات کنست
آخرین اخبار
آغاز شمارش بیش از ۵۰۰ هزار رأی پاکتی دوگانه در انتخابات کنست
قیمت گاز اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ یورو گذشت
اعلام سه روز عزای عمومی در اسپانیا در پی برخورد مرگبار دو قطار 
سازمان ملل بار دیگر خواستار پایان تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد
ادعای حزب لیکود: احزاب عربی انتخابات را دزدیده‌اند
آکسیوس: اسرائیل پس از بن‌بست انتخاباتی، با هفته‌ها کشمکش سیاسی رو‌به‌رو است
زلنسکی: مذاکره درباره مسائل سرزمینی فقط در سطح رؤسای جمهور انجام شود
دبیرکل حزب الله: با ادامه اشغالگری بحث درباره سلاح مقاومت منتفی است
ادعای ترامپ: نتانیاهو اکنون در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد
اتحادیه اروپا ممکن است پیشنهاد عضویت وابسته به کانادا را کنار بگذارد
اختلاف صهیونیست‌ها بر سر ایران؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نامزد مخالفان تاخت
آمریکا تحریم‌های جدیدی در ارتباط با کره شمالی اعمال کرد
۱۵ شهید در حمله ائتلاف سعودی به بازار و پمپ‌بنزین در یمن
مسکو: تاریخ مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین به‌زودی اعلام می‌شود
روس‌اتم شمار نیروهای خود در نیروگاه بوشهر را به ۲۰۰ نفر می‌رساند
شمار کشته‌های برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا به ۶۴ نفر رسید
ترکیه به روسیه و اوکراین درباره حملات در دریای سیاه هشدار داد
دومین حمله به فرودگاه عدن در یمن
ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کردند
شارجه امارات تمام سواحل خود را تعطیل کرد
پوتین: نظم تک‌قطبی جهان در حال فروپاشی است
فیلیپین در پی ذخیره نفت برای مقابله با پیامدهای جنگ علیه ایران
دستور فوری یمن برای تخلیه فرودگاه عدن
آمریکا پاتریوت به اسرائیل ارسال می‌کند
الزیدی ۴ افسر عراقی را به اتهام اهانت به پرچم آمریکا برکنار‌ کرد!
جنگ آمریکا علیه ایران، جهان را در آستانه موج جدید گرانی قرار داد
فشار آمریکا برای تشکیل کابینه‌ای بدون بن‌گویر و اسموتریچ
ترامپ از دیدار قریب‌الوقوع پوتین و زلنسکی می‌گوید
ارتش یمن خواستار تخلیه فوری فرودگاه عدن شد
پیشنهاد جدید قطر یکشنبه به ایران ارائه شد